Никола Миротич о 3 очках и 1 из 10 с игры против «Реала»: «На мне лежит большая часть вины в нашем поражении»

Лидер «Барселоны» прокомментировал свою игру в полуфинале с « » (66:78).

На счету Миротича 3 очка при 1 из 10 с игры.

«Поздравляю «Реал», они играли хорошо. Что касается меня, то на мне лежит большая часть вины в нашем поражении. Я не показал тот уровень, которого от меня ожидали. Мне очень жаль. Хочу извиниться перед болельщиками и поблагодарить за поддержку, за то, что приехали сюда.

Мы знаем, как сложно дойти до «Финала четырех». Поражение – тяжелый удар», – заявил Миротич.

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