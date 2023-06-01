Яннис Адетокумбо прилетел к брату Костасу на плей-офф чемпионата Турции

Теги Милуоки Анадолу Эфес Фенербахче Беко сборная Греции НБА видео чемпионат Турции Яннис Адетокумбо Костас Адетокумбо Баскетбол

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо прилетел в Стамбул, чтобы посмотреть на игру младшего брата Костаса за «Фенербахче» в плей-офф чемпионата Турции.

Яннис посетил тренировку действующих чемпионов на арене «Улкер Спортс» перед матчем 1/2 финала против «Анадолу Эфеса».

Яннис также встретился со своим партнером по сборной Греции защитником Ником Калатесом и Димитрисом Итудисом, главным тренером «Фенербахче» и сборной Греции.

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1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
Яннис увидел Ника Калатеса и сразу закричал, - Узнаю брата Колю!
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