Яннис Адетокумбо прилетел к брату Костасу на плей-офф чемпионата Турции

Суперзвезда « » прилетел в Стамбул, чтобы посмотреть на игру младшего брата за « » в плей-офф чемпионата Турции.

Яннис посетил тренировку действующих чемпионов на арене «Улкер Спортс» перед матчем 1/2 финала против « ».

Яннис также встретился со своим партнером по сборной Греции защитником Ником Калатесом и Димитрисом Итудисом, главным тренером «Фенербахче» и сборной Греции.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой