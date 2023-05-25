Яннис Адетокумбо отдает предпочтение Эдриану Гриффину в вопросе нового главного тренера «Милуоки»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Кенни Эткинсон Ник Нерс Марк Стейн Баскетбол

«Бакс» в начале недели определились с тремя финальными кандидатами на должность главного тренера команды: Ник Нерс, Кенни Эткинсон и Эдриан Гриффин.

«Из пяти команд, в которых в данный момент открыта вакансия на должность главного тренера, «Милуоки» ближе всех к решению этого вопроса.

В данный момент идет диалог с Яннисом Адетокумбо. Как ожидается, большая часть решения будет зависеть от его мнения. И Яннис, насколько я знаю, «заинтригован» возможностью работы с Эдрианом Гриффином», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Гриффин, начиная с сезона-2008/09, работает ассистентом главного тренера. Первые два сезона он провел в «Милуоки». Последние 5 лет – в «Торонто», где стал чемпионом НБА (2019).

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1 комментарий

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Demarcus Olajuwon
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