Адетокумбо и Миддлтон присутствовали на решающем обсуждении при выборе нового тренера «Бакс». Яннис поддержал назначение Гриффина

«Милуоки» планирует нанять ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина в качестве следующего главного тренера команды.

«Бакс» выбирали между Гриффином, ассистентом «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном и экс-тренером «Торонто» Ником Нерсом.

Решающее обсуждение с участием владельцев и менеджмента клуба состоялось в четверг. На встречу были приглашены два игрока – и .

Интересно, что в контракте Миддлтона есть опция игрока на следующий сезон и теоретически он может покинуть команду.

Отмечается, что выбор руководства был одобрен Адетокумбо.

48-летний Гриффин станет главным тренером клуба впервые в карьере.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую