Адетокумбо и Миддлтон присутствовали на решающем обсуждении при выборе нового тренера «Бакс». Яннис поддержал назначение Гриффина
«Милуоки» планирует нанять ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина в качестве следующего главного тренера команды.
«Бакс» выбирали между Гриффином, ассистентом «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном и экс-тренером «Торонто» Ником Нерсом.
Решающее обсуждение с участием владельцев и менеджмента клуба состоялось в четверг. На встречу были приглашены два игрока – Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон.
Интересно, что в контракте Миддлтона есть опция игрока на следующий сезон и теоретически он может покинуть команду.
Отмечается, что выбор руководства был одобрен Адетокумбо.
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