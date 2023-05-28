Адетокумбо и Миддлтон присутствовали на решающем обсуждении при выборе нового тренера «Бакс». Яннис поддержал назначение Гриффина

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» планирует нанять ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина в качестве следующего главного тренера команды.

«Бакс» выбирали между Гриффином, ассистентом «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном и экс-тренером «Торонто» Ником Нерсом.

Решающее обсуждение с участием владельцев и менеджмента клуба состоялось в четверг. На встречу были приглашены два игрока – Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон.

Интересно, что в контракте Миддлтона есть опция игрока на следующий сезон и теоретически он может покинуть команду.

Отмечается, что выбор руководства был одобрен Адетокумбо.

48-летний Гриффин станет главным тренером клуба НБА впервые в карьере.

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