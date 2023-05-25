Эксперт Крис Бруссард: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Никола Йокич Крис Бруссард Баскетбол

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает центрового «Денвера» Николу Йокича лучшим игроком в мире.

«Честно говоря, я считаю, что он лучший игрок в мире.

В моей голове определенно идет спор между ним и Яннисом Адетокумбо. У Йокича нет слабых мест в атаке. «Наггетс» играют через него в каждом владении, но он не из тех, кто все время держит мяч — это невероятно», — сказал Бруссард в программе First Things First.

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1 комментарий

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Амбидекстер Сцевола
KD: "I took it pers..", аа, плевать.
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