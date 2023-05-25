Эксперт Крис Бруссард: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»
Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает центрового «Денвера» Николу Йокича лучшим игроком в мире.
«Честно говоря, я считаю, что он лучший игрок в мире.
В моей голове определенно идет спор между ним и Яннисом Адетокумбо. У Йокича нет слабых мест в атаке. «Наггетс» играют через него в каждом владении, но он не из тех, кто все время держит мяч — это невероятно», — сказал Бруссард в программе First Things First.
«Денвер» не оставил шансов «Лейкерс»! Йокич – в финале, Леброн – в отпуске (или уже на пенсии?)
1 комментарий