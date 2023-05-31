Никола Милутинов готов подписать 2-летний контракт на 3 млн долларов с «Олимпиакосом»

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«Олимпиакос» и бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов (28 лет, 213 см) близки к заключению соглашения, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Серб готов принять предложение греческого клуба о подписании двухлетнего контракта на 3 миллиона долларов плюс бонус.

Вчера ЦСКА официально объявил об уходе Милутинова из команды. В составе армейцев серб провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

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