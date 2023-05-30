Андрей Ватутин: «Достижения Милутинова станут важнейшей частью славной истории ЦСКА, и мы от всей души желаем Николе больших успехов на международном уровне»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин попрощался с центровым , который покинул команду по окончании контракта.

«Милутинов – если не лучший, то один из Топ-3 лучших центровых, выступающих в Европе на настоящий момент. А еще замечательный человек со сложившейся внутренней системой ценностей. Год назад у него была возможность уйти в один из клубов Евролиги, но он заверил меня, что останется, что хочет помочь команде вернуть титул. Увы, не получилось, но это никоим образом не связано с его старанием и самоотдачей. В сложнейший момент он проявил стойкость и клубный патриотизм, доказал высочайший профессионализм и желание выходить на площадку в каждом матче, порой, несмотря на травмы.

Заменить игрока, обладающего таким набором баскетбольных качеств, таким ярчайшим мастерством, невозможно. Но такова жизнь. Мне сложно передать словами благодарность, которую мы испытываем по отношению к Николе. Его игра, его достижения станут важнейшей частью славной истории ЦСКА, и мы от всей души желаем, чтобы Никола продолжил прогрессировать, чтобы добивался больших успехов на самом высоком международном уровне, чтобы его жизнь складывалась из побед и множества личных счастливых моментов. Будем скучать и переживать за него в новой команде», – сказал Ватутин.

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