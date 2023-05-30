Никола Милутинов: «Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб»

Центровой Никола Милутинов покинул по истечении контракта.

«Тяжело прощаться со всеми замечательными товарищами по команде, друзьями и болельщиками, которых я встретил в ЦСКА и в Москве. Я наслаждался каждой минутой пребывания и выступления там. Для меня было большой честью играть за такой великий и исторический клуб. Но пора двигаться дальше.

Желаю всем самого лучшего и удачи! Уверен, что ЦСКА вернется на европейскую вершину, и мы еще встретимся!» – говорится в заявлении баскетболиста.

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