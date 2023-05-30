Никола Милутинов покинул ЦСКА

Теги ЦСКА Олимпиакос Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Центровой Никола Милутинов покидает ЦСКА по истечении контракта.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Всего в составе армейцев Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ он обновил рекорд по количеству дабл-даблов за карьеру в турнире (31).

В сезоне-2021/22 Милутинов был признан лучшим игроком ЦСКА по мнению болельщиков.

Сообщалось, что центровым интересуется греческий «Олимпиакос».

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7 комментариев

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Кирилл
Ответ Кристиан Филимоненков
В НБА, как минимум нужно попробовать свои силы за океаном, в крайнем случае в Европе его талант всегда пригодиться
В НБА он не нужен из-за отсутствия броска из-за дуги и медлительности.
Он полностью создан для европейского баскетбола.
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Кирилл
Очень жаль, что с Николой в составе не вышло выиграть Евролигу…
Но спасибо за все, что он сделал в форме ЦСКА !

И удачи в дальнейшей карьере.
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Russ Ivan
Увы, отсутствие ЕЛ и частые травмы не дали показать все возможности. Но то, что показывал и давал клубу достойно уважения. Поехал домой в Грецию в свой Оли. Спасибо, Никола!
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Vagner01
Спасибо тебе Нико за все и удачи! Будем скучать! Не бросил команду как некоторые предатели и отработал контракт до конца! Мужик и человек!
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Дэннис Молинарев
Ответ Кристиан Филимоненков
В НБА, как минимум нужно попробовать свои силы за океаном, в крайнем случае в Европе его талант всегда пригодиться
Вряд ли ему повезет аки Кауну
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Кристиан Филимоненков
В НБА, как минимум нужно попробовать свои силы за океаном, в крайнем случае в Европе его талант всегда пригодиться
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Антон Чугунов
Ожидаемо. Олимпиакос 2.0
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