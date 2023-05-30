Никола Милутинов покинул ЦСКА

Центровой Никола Милутинов покидает по истечении контракта.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Всего в составе армейцев Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ он обновил рекорд по количеству дабл-даблов за карьеру в турнире (31).

В сезоне-2021/22 Милутинов был признан лучшим игроком ЦСКА по мнению болельщиков.

Сообщалось, что центровым интересуется греческий « ».

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