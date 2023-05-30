Эмил Райкович: «Было огромным удовольствием работать с таким человеком и баскетболистом, как Никола Милутинов»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Никола Милутинов Эмил Райкович Баскетбол

Центровой Никола Милутинов покинул ЦСКА по истечении контракта.

Главный тренер армейцев Эмил Райкович попрощался с сербом.

«Было огромным удовольствием работать с таким человеком и баскетболистом, как Никола. Надеюсь, наши пути снова пересекутся в будущем. Желаю ему большой удачи и радости в жизни и профессиональной карьере», – заявил специалист.

Всего в форме армейцев Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал в среднем 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

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1 комментарий

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LightWithin
Вот и сказочке конец. Но Николе действительно пора двигаться дальше, он и так отдал ЦСКА больше других в эти два сезона. Спасибо за всё, только удачи.
И курс сейчас действительно будет на российских игроков. Какой смысл тратиться, если нет ни Евролиги, ни сборной.
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