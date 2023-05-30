Эмил Райкович: «Было огромным удовольствием работать с таким человеком и баскетболистом, как Никола Милутинов»
Центровой Никола Милутинов покинул ЦСКА по истечении контракта.
Главный тренер армейцев Эмил Райкович попрощался с сербом.
«Было огромным удовольствием работать с таким человеком и баскетболистом, как Никола. Надеюсь, наши пути снова пересекутся в будущем. Желаю ему большой удачи и радости в жизни и профессиональной карьере», – заявил специалист.
Всего в форме армейцев Милутинов провел 119 матчей, в которых набирал в среднем 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.
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