Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор назвал два оптимальных с его точки зрения варианта усиления «Бостона».

Оба сценария подразумевают обмен в « ».

«Главной целью в моем списке был бы , прирожденный лидер с элитными навыками создания ситуаций для броска. Лиллард гораздо более силен, чем Браун, и он дает команде большую атакующую гибкость, поскольку может быть успешным как скорер без мяча, так и брать на себя розыгрыш, когда это необходимо.

«Селтикс» также должны рассмотреть другой вариант обмена с «Портлендом»: Браун в «Блэйзерс» на Анферни Симонса и 3-й пик. Саймонс не может разыгрывать так, как Лиллард, но он был суперэффективным скорером на грани 30 очков за игру, когда брал на себя в матчах, которые Лиллард пропустил в этом сезоне», – считает Кевин О’Коннор.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах