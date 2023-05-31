Обозреватель Кевин О’Коннор: «Селтикс» надо обменять Брауна на Лилларда»

Теги возможные переходы Бостон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джейлен Браун Анферни Саймонс Баскетбол

Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор назвал два оптимальных с его точки зрения варианта усиления «Бостона».

Оба сценария подразумевают обмен Джейлена Брауна в «Портленд».

«Главной целью в моем списке был бы Дэмиан Лиллард, прирожденный лидер с элитными навыками создания ситуаций для броска. Лиллард гораздо более силен, чем Браун, и он дает команде большую атакующую гибкость, поскольку может быть успешным как скорер без мяча, так и брать на себя розыгрыш, когда это необходимо.

«Селтикс» также должны рассмотреть другой вариант обмена с «Портлендом»: Браун в «Блэйзерс» на Анферни Симонса и 3-й пик. Саймонс не может разыгрывать так, как Лиллард, но он был суперэффективным скорером на грани 30 очков за игру, когда брал на себя в матчах, которые Лиллард пропустил в этом сезоне», – считает Кевин О’Коннор.

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

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6 комментариев

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Казимир Стыцько
Нет, в комплекте с Лиллардом должен идти еще один игрок, который будет за него защищаться.
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scorp19
За Лилларда целый пакет как за Дюранта полагается. Один Браун не катит.
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everyday4768
А Портленду надо?
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Light Yagami
А зачем "ПТБ" Браун, который свалит потом через год? Не говоря уже о том, что Дэйм – это медийное лицо трэйл блэйзерз.
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NikolayOss
Ответ scorp19
За Лилларда целый пакет как за Дюранта полагается. Один Браун не катит.
Это к вопросу о том, нужен ли такой обмен Портленду.
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