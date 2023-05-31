Обозреватель Кевин О’Коннор: «Селтикс» надо обменять Брауна на Лилларда»
Обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор назвал два оптимальных с его точки зрения варианта усиления «Бостона».
Оба сценария подразумевают обмен Джейлена Брауна в «Портленд».
«Главной целью в моем списке был бы Дэмиан Лиллард, прирожденный лидер с элитными навыками создания ситуаций для броска. Лиллард гораздо более силен, чем Браун, и он дает команде большую атакующую гибкость, поскольку может быть успешным как скорер без мяча, так и брать на себя розыгрыш, когда это необходимо.
«Селтикс» также должны рассмотреть другой вариант обмена с «Портлендом»: Браун в «Блэйзерс» на Анферни Симонса и 3-й пик. Саймонс не может разыгрывать так, как Лиллард, но он был суперэффективным скорером на грани 30 очков за игру, когда брал на себя в матчах, которые Лиллард пропустил в этом сезоне», – считает Кевин О’Коннор.
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