Джейсон Тейтум и Джейлен Браун имеют право на супермаксимальные контракты на общую сумму 613 млн долларов

Теги возможные переходы Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вошел в первую символическую пятерку НБА итогам сезона-22/23. Его партнер по команде Джейлен Браун был включен во вторую пятерку.

Как отмечает журналист ESPN Бобби Маркс, оба игрока теперь имеют право на подписание супермаксимальных контрактов, общая сумма которых составляет 613 миллионов долларов.

Браун проводит седьмой сезон в лиге и этим летом имеет право подписать 5-летний контракт на 295 млн. Тейтум в июле 2024 года сможет подписать 5-летний контракт на 318 млн.

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25 комментариев

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Consistency
Можно сэкономить и на место Тейтума взять Лонни Уокера, а то Браун все-таки не ЛеБрон или Кавай, чтобы этого чокера до гайки дотащить с его коронными 30% с игры в важных матчах и бросками в молоко в стиле "я у мамы Кобе Брайант" в клатче
+45
-4
+41
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Адильхан Абдусаламов
Эти контракты похоронят Бостон ,если,конечно,потолок не вырастет в полтора раза минимум
+19
-3
+16
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pele_kan
Ответ Consistency
Можно сэкономить и на место Тейтума взять Лонни Уокера, а то Браун все-таки не ЛеБрон или Кавай, чтобы этого чокера до гайки дотащить с его коронными 30% с игры в важных матчах и бросками в молоко в стиле "я у мамы Кобе Брайант" в клатче
так Пула махнуть на Татума, как тут недавно один эксперт предлагал)
+16
-2
+14
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Archer_Great
Ответ Tim Timson
а зачем их вместе считать общие деньги?)
Общая сумма за весь период не очень то и информативна (разве что только ради масштабов)
А вот общая сумма за год - наоборот, весьма показательна, т.к. влияет на платежку команды.
Что имеем в итоге: в среднем там будет 50-60 млн на брата или 100-120 на платежку в зависимости от года контракта - за двоих игроков (!) при потолке 120-150 (также в зависимости от года) и пороге налога в 150-180
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cruyff14@bk.ru
Это голосование уничтожило бостон (
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Отец Мельдоний
Если бы они еще играли на эти деньги...
Зачастую на пару такие кирпичи отливают за игру, что китайская стена курит в сторонке от зависти.
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Максим Тарасов
Ответ pele_kan
так Пула махнуть на Татума, как тут недавно один эксперт предлагал)
он вроде на Брауна предлагал
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Tim Timson
а зачем их вместе считать общие деньги?)
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Evgeniy 72
Ответ Nightyork97
От потолка зависит. Если будет больше 200 млн еще будут варианты посидеть сезон-два. Ударит по скамейке. Таких дорогих ролевиков как Уайт и Брогдон содержать вместе не получится. Еще предстоит узнать терпение Грусбека платить. Что-то мне подсказывает, что слухи про уход Брауна весь сезон не с воздуха взяты.
Слухи взяты не из воздуха, понятно. Браун хочет от Селтикс супермакс, только так он соглашался на продление, ему его могли дать только в случае попадания в одну из пятёрок. На МВЗ Браун ездил гардом, но в символические пятёрки попал как форвард.
Очевидно, что Грусбек готов платить, поэтому ручные журналисты и совершили эту смену позиций. Когда нужно было отложить попадание в налоговую зону, то Тэйтума не включили в пятёрки. Сейчас задача была удержать Брауна, и с ней также уверенно справились.
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Nightyork97
От потолка зависит. Если будет больше 200 млн еще будут варианты посидеть сезон-два. Ударит по скамейке. Таких дорогих ролевиков как Уайт и Брогдон содержать вместе не получится. Еще предстоит узнать терпение Грусбека платить. Что-то мне подсказывает, что слухи про уход Брауна весь сезон не с воздуха взяты.
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NK23
Ответ Tim Timson
а зачем их вместе считать общие деньги?)
Эту привычку авторы тянут из футбола, тот что соккер. И стоимость трансфера считают вместе с зарплатой на весь период + амортизация + налоги.
Кто задал этот тренд не понятно
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Роман Сприкут
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Вопрос знатокам. Супермакс может им выписать только Бостон? Бонус за попадание в символически сборные влияет только на продление с текущей командой? Иначе говоря, на какие суммы они могут рассчитывать подписавшись как СА?
До уровня знатоков из местных комментов мне далеко, но отвечу: да, только Бостон, а как СА они могут рассчитывать только на четырехлетние контракты, и годовая зарплата будет примерно на 15% ниже.
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Ryan T.
Ответ Nightyork97
От потолка зависит. Если будет больше 200 млн еще будут варианты посидеть сезон-два. Ударит по скамейке. Таких дорогих ролевиков как Уайт и Брогдон содержать вместе не получится. Еще предстоит узнать терпение Грусбека платить. Что-то мне подсказывает, что слухи про уход Брауна весь сезон не с воздуха взяты.
В "ПТБ". ))
Там к нам и Сиакама уже сватают.
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Aleks-Sochi
Сумасшедшие цифры в Лиге,в геометрической прогрессии растут.
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Rodbert
Если гайки возьмут, то ни в какую не ужмутся. Придется подписывать.
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Максим Макеев
норм лига бабла генерирует
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ecopromo
Хана Селтикс. -1 контендер
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Вопрос знатокам. Супермакс может им выписать только Бостон? Бонус за попадание в символически сборные влияет только на продление с текущей командой? Иначе говоря, на какие суммы они могут рассчитывать подписавшись как СА?
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agro217
Похоже Браун подпишется на супермакс и через год трейданется, все как Знамбо ванганул. Вряд ли господа Грусбеки будут платить налог, судя по практике в Бостоне считают деньги
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Johnn
а давайте лучше МИЛЛИАРД
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Djoyin
Да они на эти средства акции клуба купят и будут жить припеваючи и пританцовывающе
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Nightyork97
Ответ Ryan T.
В "ПТБ". )) Там к нам и Сиакама уже сватают.
Было бы классно Сиакама привезти. Я еще про ДеРозана читал. Мол они кореша с Лиллардом и в случае взрыва Буллз он не против будет приехать. У Лилларда агент Гудвин, он еще у Тайбулла, ГП2 и как раз у ДеРозана. При всех раскладах продлевать Гранта на 30+ млн будет критической ошибкой. Есть у меня подозрение, что он перед новым контрактом такой бросковый сезон провел.
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whoisme
В принципе все в руках Бостона, но у них может быть как у ГСВ, с ними игроки стали звездами + Смарт(аля Грин) + норм ролевики и через пару сезонов ведомость в 200млн. Но новый договор против династий...
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