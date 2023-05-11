Джейсон Тейтум и Джейлен Браун имеют право на супермаксимальные контракты на общую сумму 613 млн долларов
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вошел в первую символическую пятерку НБА итогам сезона-22/23. Его партнер по команде Джейлен Браун был включен во вторую пятерку.
Как отмечает журналист ESPN Бобби Маркс, оба игрока теперь имеют право на подписание супермаксимальных контрактов, общая сумма которых составляет 613 миллионов долларов.
Браун проводит седьмой сезон в лиге и этим летом имеет право подписать 5-летний контракт на 295 млн. Тейтум в июле 2024 года сможет подписать 5-летний контракт на 318 млн.
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А вот общая сумма за год - наоборот, весьма показательна, т.к. влияет на платежку команды.
Что имеем в итоге: в среднем там будет 50-60 млн на брата или 100-120 на платежку в зависимости от года контракта - за двоих игроков (!) при потолке 120-150 (также в зависимости от года) и пороге налога в 150-180
Зачастую на пару такие кирпичи отливают за игру, что китайская стена курит в сторонке от зависти.
Очевидно, что Грусбек готов платить, поэтому ручные журналисты и совершили эту смену позиций. Когда нужно было отложить попадание в налоговую зону, то Тэйтума не включили в пятёрки. Сейчас задача была удержать Брауна, и с ней также уверенно справились.
Кто задал этот тренд не понятно
Там к нам и Сиакама уже сватают.