Джейсон Тейтум и Джейлен Браун имеют право на супермаксимальные контракты на общую сумму 613 млн долларов

Звездный форвард « » вошел в первую символическую пятерку итогам сезона-22/23. Его партнер по команде был включен во вторую пятерку.

Как отмечает журналист ESPN Бобби Маркс, оба игрока теперь имеют право на подписание супермаксимальных контрактов, общая сумма которых составляет 613 миллионов долларов.

Браун проводит седьмой сезон в лиге и этим летом имеет право подписать 5-летний контракт на 295 млн. Тейтум в июле 2024 года сможет подписать 5-летний контракт на 318 млн.

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