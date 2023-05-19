Обозреватель Кей Си Джонсон: «Если «Буллс» захотят себе 3-й пик «Портленда», то им надо будет отдать Лавина или Дерозана»

Обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон считает, что « » является одной из команд, которая может попытаться выменять 3-й пик « » на драфте-2023.

«Блэйзерс» подскочили с пятого на третье место во время лотереи драфта. После этого многие СМИ писали о том, что «Портленд» будет исследовать рынок на предмет возможного обмена, пытаясь усилить состав под . Если «Буллс» будут вести переговоры по этому пику, то это однозначно потребует включения или, в качестве альтернативы, .

У Лилларда хорошие отношения как с Лавином, так и с Дерозаном, с первым из которых он играл на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Так что следите за обновлениями», - написал Кей Си Джонсон.

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