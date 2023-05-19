Обозреватель Кей Си Джонсон: «Если «Буллс» захотят себе 3-й пик «Портленда», то им надо будет отдать Лавина или Дерозана»

Теги возможные переходы Чикаго Портленд НБА драфт НБА Демар Дерозан Дэмиан Лиллард Зак Лавин Баскетбол

Обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон считает, что «Чикаго» является одной из команд, которая может попытаться выменять 3-й пик «Портленда» на драфте-2023.

«Блэйзерс» подскочили с пятого на третье место во время лотереи драфта. После этого многие СМИ писали о том, что «Портленд» будет исследовать рынок на предмет возможного обмена, пытаясь усилить состав под Дэмиана Лилларда. Если «Буллс» будут вести переговоры по этому пику, то это однозначно потребует включения Зака Лавина или, в качестве альтернативы, Демара Дерозана.

У Лилларда хорошие отношения как с Лавином, так и с Дерозаном, с первым из которых он играл на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Так что следите за обновлениями», - написал Кей Си Джонсон.

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12 комментариев

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noke
Обмен Дерозана на третий пик - это примерно как явление архангела Михаила. Событие такой же вероятности, которое, в случае реализации, никак нельзя проигнорировать.
Там сразу после этого надо сливать весь состав, в первую очередь Карузо, который на пике стоимости и на которого будет сумасшедший спрос, разменивать Лавина, скажем, попробовать его в Нью-Йорк на Баррета и Куикли отправить, вдруг те лоханутся.
И взять Майка Буденхольцера.
Господи, мечты, мечты.
+15
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+15
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Ryan T.
Как фанат "Портленда" скажу. Лавин не нужен.
Шейдона Кронин отдавать точно не будет, а он через 2-3 года может вырасти в ещё более улучшенную версию этого самого Лавина. Но это при РЕГУЛЯРНОЙ ИГРЕ В СТАРТЕ. А значит позиция АЗ уже занята. Потому как мариновать Шарпа на лавке во 2-м сезоне в лиге я уже смысла не вижу. Там уже потенциал на стартовую пятёрку.
Можно конечно Шарпа ставить на 3-ку. Но в любом случае Лавин противоречивый вариант в контексте последнего похода с Лиллардом здесь и сейчас.
Дерозан - хороший вариант, но смущает возраст. Отдавать такой крутой пик за 34-летнего Демара - я против.
Оптимальный вариант - Сиакам. В самом прайме (29 лет). А значит ещё 3-4 года точно будет в порядке.
И насколько я уже успел заметить, в североамериканских СМИ тема обмена с "Торонто" всплывает в последние дни всё чаще и чаще.
+4
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+4
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Misha_Sapunov
ну и чем это будет отличаться от Лиллард Маккалум?)
+5
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+3
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Nightyork97
Ну такое, ужасные перспективы. Это как Рэндла привезти.
+2
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Локоть Артеста
Ответ Mr.BadGuy
Дерозан и Лиллард огонь пара будет. Средний счет в игре 130-130
Не попадут ни в плей-офф, ни плей-ин🤣
+2
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Mr.BadGuy
Дерозан и Лиллард огонь пара будет. Средний счет в игре 130-130
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noke
Ответ skyhitbI4
Кей Си Джонсу закусывать надо. Состав Чикаго в прайме, ждать, когда молодой наберется опыта никто не будет.
0_0 "Состав Чикаго в прайме" (33-32-27-28-21-22-23) только что не вышел в плей-офф.
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skyhitbI4
Ответ noke
0_0 "Состав Чикаго в прайме" (33-32-27-28-21-22-23) только что не вышел в плей-офф.
Не вышли в ПО, потому что травмы. Был бы Болл, не подводило здоровье прочих, не пришлось бы биться с Майами, а играли бы с условной Филой.
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noke
Ответ skyhitbI4
Не вышли в ПО, потому что травмы. Был бы Болл, не подводило здоровье прочих, не пришлось бы биться с Майами, а играли бы с условной Филой.
У всех травмы. Не вышли в ПО, потому что команда - полный отстой. Если результат определяется здоровьем никогда не игравшего в ПО ролевика - это не команда.
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Sundance Neeskens
Ответ Ryan T.
Как фанат "Портленда" скажу. Лавин не нужен. Шейдона Кронин отдавать точно не будет, а он через 2-3 года может вырасти в ещё более улучшенную версию этого самого Лавина. Но это при РЕГУЛЯРНОЙ ИГРЕ В СТАРТЕ. А значит позиция АЗ уже занята. Потому как мариновать Шарпа на лавке во 2-м сезоне в лиге я уже смысла не вижу. Там уже потенциал на стартовую пятёрку. Можно конечно Шарпа ставить на 3-ку. Но в любом случае Лавин противоречивый вариант в контексте последнего похода с Лиллардом здесь и сейчас. Дерозан - хороший вариант, но смущает возраст. Отдавать такой крутой пик за 34-летнего Демара - я против. Оптимальный вариант - Сиакам. В самом прайме (29 лет). А значит ещё 3-4 года точно будет в порядке. И насколько я уже успел заметить, в североамериканских СМИ тема обмена с "Торонто" всплывает в последние дни всё чаще и чаще.
Если открыть источник, то там и написано: "One league source told NBC Sports Chicago that if the Trail Blazers went this route, they would be focused on more defensive-minded, two-way players.". Эта новость скорее больше рассуждение и догадки Кей.Си., чем инсайдерская информация по ЛаВину и ДеМару.
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Ryan T.
Ответ Sundance Neeskens
Если открыть источник, то там и написано: "One league source told NBC Sports Chicago that if the Trail Blazers went this route, they would be focused on more defensive-minded, two-way players.". Эта новость скорее больше рассуждение и догадки Кей.Си., чем инсайдерская информация по ЛаВину и ДеМару.
Да это понятно. Я тоже чисто рассуждаю. Ясно, что журналисты сейчас будут пристальнее всего следить за первыми тремя выбирающими командами и соответственно прикидывать кого они выберут и станут ли обменивать своих проспектов.
По тому же Сиакаму тоже пока только разговоры в Bleacher Report.
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