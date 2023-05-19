Обозреватель Кей Си Джонсон: «Если «Буллс» захотят себе 3-й пик «Портленда», то им надо будет отдать Лавина или Дерозана»
Обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон считает, что «Чикаго» является одной из команд, которая может попытаться выменять 3-й пик «Портленда» на драфте-2023.
«Блэйзерс» подскочили с пятого на третье место во время лотереи драфта. После этого многие СМИ писали о том, что «Портленд» будет исследовать рынок на предмет возможного обмена, пытаясь усилить состав под Дэмиана Лилларда. Если «Буллс» будут вести переговоры по этому пику, то это однозначно потребует включения Зака Лавина или, в качестве альтернативы, Демара Дерозана.
У Лилларда хорошие отношения как с Лавином, так и с Дерозаном, с первым из которых он играл на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Так что следите за обновлениями», - написал Кей Си Джонсон.
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Там сразу после этого надо сливать весь состав, в первую очередь Карузо, который на пике стоимости и на которого будет сумасшедший спрос, разменивать Лавина, скажем, попробовать его в Нью-Йорк на Баррета и Куикли отправить, вдруг те лоханутся.
И взять Майка Буденхольцера.
Господи, мечты, мечты.
Шейдона Кронин отдавать точно не будет, а он через 2-3 года может вырасти в ещё более улучшенную версию этого самого Лавина. Но это при РЕГУЛЯРНОЙ ИГРЕ В СТАРТЕ. А значит позиция АЗ уже занята. Потому как мариновать Шарпа на лавке во 2-м сезоне в лиге я уже смысла не вижу. Там уже потенциал на стартовую пятёрку.
Можно конечно Шарпа ставить на 3-ку. Но в любом случае Лавин противоречивый вариант в контексте последнего похода с Лиллардом здесь и сейчас.
Дерозан - хороший вариант, но смущает возраст. Отдавать такой крутой пик за 34-летнего Демара - я против.
Оптимальный вариант - Сиакам. В самом прайме (29 лет). А значит ещё 3-4 года точно будет в порядке.
И насколько я уже успел заметить, в североамериканских СМИ тема обмена с "Торонто" всплывает в последние дни всё чаще и чаще.
По тому же Сиакаму тоже пока только разговоры в Bleacher Report.