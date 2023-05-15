Пятеро лидеров регулярки по очкам за игру не смогли выйти в финал конференции – 5-й раз в истории НБА

Теги Бостон Даллас Милуоки Филадельфия Портленд НБА Оклахома-Сити Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

«Филадельфия» вчера уступила «Бостону» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф (88:112, 3-4).

Получается, лучший бомбардир регулярного чемпионата Джоэл Эмбиид (33,1) не смог выйти в финал конференции. Четверо остальных игроков из Топ-5 по среднему количеству очков за игру уже выбыли из соревнования на разных стадиях: Лука ДончичДаллас», 32,4), Дэмиан Лиллард («Портленд», 32,2), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 31,4) и Яннис Адетокумбо («Милуоки», 31,1).

Таким образом, этот сезон – пятый с 1976/77, когда пятеро лидеров по среднему количеству очков за матч в регулярке не смогли выйти в финал конференции, сообщает ESPN Stats and Info.

Стоит отметить, что Джейсон Тейтум, набравший больше всех очков в регулярке-2022/23, в финале Востока сыграет с «Майами». Он шестой после Адетокумбо по очкам за матч (30,1).

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9 комментариев

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Владимир Алексеев
следующий на вылет Джейсон Тейтум
+3
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+3
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Денис Кёнигсберг
Пора привязать максималки не к гладкому чемпионату, а к ПО
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Poshlee
кто то там говорил про МВП и место в топ скореров... ну-ну
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терминатор киборгов
в НХЛ такая же история, все лидеры регулярки по очкам повылетали от команд-трудяг
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Djoyin
Тащили, тащили и устали тащить
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sloevtazo@gmail.com
кто 7-й , 8-й ? )) вообще топ 10 интересно
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Вялый Харден
Ответ Денис Кёнигсберг
Пора привязать максималки не к гладкому чемпионату, а к ПО
а может к совокупности выступлений и там и там?
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Владимир Мизгинов
Ответ терминатор киборгов
в НХЛ такая же история, все лидеры регулярки по очкам повылетали от команд-трудяг
Ну как сказать все? А Вегас с Каролиной?
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