Пятеро лидеров регулярки по очкам за игру не смогли выйти в финал конференции – 5-й раз в истории НБА

« » вчера уступила « » в седьмом матче серии второго раунда плей-офф (88:112, 3-4).

Получается, лучший бомбардир регулярного чемпионата (33,1) не смог выйти в финал конференции. Четверо остальных игроков из Топ-5 по среднему количеству очков за игру уже выбыли из соревнования на разных стадиях: (« », 32,4), Дэмиан Лиллард («Портленд», 32,2), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 31,4) и Яннис Адетокумбо («Милуоки», 31,1).

Таким образом, этот сезон – пятый с 1976/77, когда пятеро лидеров по среднему количеству очков за матч в регулярке не смогли выйти в финал конференции, сообщает ESPN Stats and Info.

Стоит отметить, что Джейсон Тейтум, набравший больше всех очков в регулярке-2022/23, в финале Востока сыграет с «Майами». Он шестой после Адетокумбо по очкам за матч (30,1).

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