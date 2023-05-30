Брайан Уиндхорст: «Буду очень удивлен, если «Бостон» не продлит контракт с Джейленом Брауном»

Теги возможные переходы Бостон НБА Джейлен Браун Брайан Уиндхорст Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, неудачное выступление Джейлена Брауна в 7-м матче финала Востока против «Майами» (84:103, 3-4) не отразилось на планах «Бостона» сохранить форварда.

«Я буду очень удивлен, если «Бостон» не продлит контракт с Брауном.

Поговорив с людьми с обеих сторон, я думаю, что высока вероятность того, что они договорятся», – сказал Уиндхорст.

У Брауна остался один год по контракту. Ожидается, что этим летом он подпишет супермаксимальное продление.

Нет исторического чуда в НБА. «Бостон» отлетел от «Майами» и доказал: победить после 0-3 невозможно

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.snooker
Только идиоты и романтики сомневаются в продлении Брауна
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Air Rodman
Браун, считаю, переоценен, и супермакс-контракт не заслуживает.

Смотрим этот сезон, регулярка: его атакующий рейтинг ORtg = 110 очков, защитный рейтинг DRtg = 111 очков. Получается конфуз: на 100 атак Браун пропускал больше, чем забивал (110-111=-1). Для сравнения Тейтум 118-110=+8, Хорфорд 133-112=+21 (блистательный результат для ветерана!).

(Для справки: атакующий рейтинг показывает, сколько очков было забито, когда игрок на площадке за 100 атак, чем больше цифра тем лучше. Защитный рейтинг - сколько было пропущено за 100 атак, чем меньше, тем лучше).

Теперь смотрим рейтинги этого плейофф:
Браун: атакующий рейтинг 106, защитный рейтинг 115, итого 106-115=-9 (это провал, господа). В плейофф Браун был очень-очень минусовым игроком. Для сравнения Тейтум в этом плейофф имеет 118-111=+7, Хорфорд 119-109=+10, и так далее. Вкратце, чтобы не писать много цифр: в плейофф Браун был единственным минусовым игроком в старте Бостона. Более того, он был минусовым даже в регулярке (см. выше).

Если посмотреть другие метрики качества игры, такие как Win Shares, Plus minus, PER, ws/48, то и там Брауну нечем хвалиться. Везде он во второй половине списка в команде, хуже многих скамеечников, и почти по всем цифрам минусовой.

Кто-то может сказать: да это все ерунда, просто у него не задалась весна, а так он крут! Но, увы, статистика прошлых лет показывает: Браун всегда был минусовым игроком, в лучшем случае с нулевой пользой, но чаще минусовым.

Абсолютно средний игрок.

Выдача ему супермакс-контракта будет означать закрытие возможного чемпионского окна этого Бостона. Все соперники Бостона будут только рады такому повороту.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gangstarr
А у них и выбора то особого нет, с рынка или через СЭТ никого лучше они не найдут с учетом всех исходных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Ответ Air Rodman
Браун, считаю, переоценен, и супермакс-контракт не заслуживает. Смотрим этот сезон, регулярка: его атакующий рейтинг ORtg = 110 очков, защитный рейтинг DRtg = 111 очков. Получается конфуз: на 100 атак Браун пропускал больше, чем забивал (110-111=-1). Для сравнения Тейтум 118-110=+8, Хорфорд 133-112=+21 (блистательный результат для ветерана!). (Для справки: атакующий рейтинг показывает, сколько очков было забито, когда игрок на площадке за 100 атак, чем больше цифра тем лучше. Защитный рейтинг - сколько было пропущено за 100 атак, чем меньше, тем лучше). Теперь смотрим рейтинги этого плейофф: Браун: атакующий рейтинг 106, защитный рейтинг 115, итого 106-115=-9 (это провал, господа). В плейофф Браун был очень-очень минусовым игроком. Для сравнения Тейтум в этом плейофф имеет 118-111=+7, Хорфорд 119-109=+10, и так далее. Вкратце, чтобы не писать много цифр: в плейофф Браун был единственным минусовым игроком в старте Бостона. Более того, он был минусовым даже в регулярке (см. выше). Если посмотреть другие метрики качества игры, такие как Win Shares, Plus minus, PER, ws/48, то и там Брауну нечем хвалиться. Везде он во второй половине списка в команде, хуже многих скамеечников, и почти по всем цифрам минусовой. Кто-то может сказать: да это все ерунда, просто у него не задалась весна, а так он крут! Но, увы, статистика прошлых лет показывает: Браун всегда был минусовым игроком, в лучшем случае с нулевой пользой, но чаще минусовым. Абсолютно средний игрок. Выдача ему супермакс-контракта будет означать закрытие возможного чемпионского окна этого Бостона. Все соперники Бостона будут только рады такому повороту.
лень читать но знаю что у него нет ни одного сильного скилла ковыряет что то средней, треха 30проц вести мяч не может, защита через раз, штрафные 70% + поехавший блмщик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий