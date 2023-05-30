Брайан Уиндхорст: «Буду очень удивлен, если «Бостон» не продлит контракт с Джейленом Брауном»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, неудачное выступление Джейлена Брауна в 7-м матче финала Востока против «Майами» (84:103, 3-4) не отразилось на планах «Бостона» сохранить форварда.
«Я буду очень удивлен, если «Бостон» не продлит контракт с Брауном.
Поговорив с людьми с обеих сторон, я думаю, что высока вероятность того, что они договорятся», – сказал Уиндхорст.
У Брауна остался один год по контракту. Ожидается, что этим летом он подпишет супермаксимальное продление.
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Смотрим этот сезон, регулярка: его атакующий рейтинг ORtg = 110 очков, защитный рейтинг DRtg = 111 очков. Получается конфуз: на 100 атак Браун пропускал больше, чем забивал (110-111=-1). Для сравнения Тейтум 118-110=+8, Хорфорд 133-112=+21 (блистательный результат для ветерана!).
(Для справки: атакующий рейтинг показывает, сколько очков было забито, когда игрок на площадке за 100 атак, чем больше цифра тем лучше. Защитный рейтинг - сколько было пропущено за 100 атак, чем меньше, тем лучше).
Теперь смотрим рейтинги этого плейофф:
Браун: атакующий рейтинг 106, защитный рейтинг 115, итого 106-115=-9 (это провал, господа). В плейофф Браун был очень-очень минусовым игроком. Для сравнения Тейтум в этом плейофф имеет 118-111=+7, Хорфорд 119-109=+10, и так далее. Вкратце, чтобы не писать много цифр: в плейофф Браун был единственным минусовым игроком в старте Бостона. Более того, он был минусовым даже в регулярке (см. выше).
Если посмотреть другие метрики качества игры, такие как Win Shares, Plus minus, PER, ws/48, то и там Брауну нечем хвалиться. Везде он во второй половине списка в команде, хуже многих скамеечников, и почти по всем цифрам минусовой.
Кто-то может сказать: да это все ерунда, просто у него не задалась весна, а так он крут! Но, увы, статистика прошлых лет показывает: Браун всегда был минусовым игроком, в лучшем случае с нулевой пользой, но чаще минусовым.
Абсолютно средний игрок.
Выдача ему супермакс-контракта будет означать закрытие возможного чемпионского окна этого Бостона. Все соперники Бостона будут только рады такому повороту.