Брайан Уиндхорст: «Буду очень удивлен, если «Бостон» не продлит контракт с Джейленом Брауном»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, неудачное выступление в 7-м матче финала Востока против «Майами» (84:103, 3-4) не отразилось на планах «Бостона» сохранить форварда.

«Я буду очень удивлен, если «Бостон» не продлит контракт с Брауном.

Поговорив с людьми с обеих сторон, я думаю, что высока вероятность того, что они договорятся», – сказал Уиндхорст.

У Брауна остался один год по контракту. Ожидается, что этим летом он подпишет супермаксимальное продление.

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