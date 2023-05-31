Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит будут освещать финал плей-офф на NBA TV
Известные игроки НБА, ныне телеведущие Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит будут освещать финал плей-офф лиги на канале NBA TV.
Решающую серию «Денвер» – «Майами» покажет ESPN, легенды НБА работают на TNT. Канал NBA TV договорился с Баркли, О’Нилом и Смитом на время финала. Они будут выходить в эфир перед матчами и после их завершения.
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