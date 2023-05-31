Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит будут освещать финал плей-офф на NBA TV

Теги Денвер Майами Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Кенни Смит Баскетбол

Известные игроки НБА, ныне телеведущие Чарльз Баркли, Шакил О’Нил и Кенни Смит будут освещать финал плей-офф лиги на канале NBA TV.

Решающую серию «Денвер» – «Майами» покажет ESPN, легенды НБА работают на TNT. Канал NBA TV договорился с Баркли, О’Нилом и Смитом на время финала. Они будут выходить в эфир перед матчами и после их завершения.

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3 комментария

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Nikolay
Ну вместе с Эрни Джонсоном же, да?
+4
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+4
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Yare Yare Daze
Ответ Nikolay
Ну вместе с Эрни Джонсоном же, да?
Увы, но Эрни в это время будет работать на MLB
0
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Yare Yare Daze
Увы, но Эрни в это время будет работать на MLB
Кто же будет контролировать этот детский сад? Без Эрни Чак с Шаком точно подерутся.
0
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