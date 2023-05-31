Известные игроки НБА, ныне телеведущие , ’Нил и будут освещать финал плей-офф лиги на канале NBA TV.

Решающую серию « » – «Майами» покажет ESPN, легенды НБА работают на TNT. Канал NBA TV договорился с Баркли, О’Нилом и Смитом на время финала. Они будут выходить в эфир перед матчами и после их завершения.

🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче