Майкл Мэлоун: «Восьмое место «Майами» не имеет значения. Предстоящая серия – главный вызов нашей жизни»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун считает, что низкий «посев» соперника по финалу «Майами» на данном этапе не имеет никакого значения.
«Хит» стали 2-й командой в истории, которая пробилась в решающую серию НБА с 8-го места.
«Впереди финальная серия НБА, «посев» уже не имеет никакого значения. И я даже не представляю, что можно сказать тем людям, которые считают, что это будет легкая серия.
Предстоящая серия – главный вызов нашей жизни. Это финал НБА. Мы попытаемся принести клубу первое чемпионство в истории. Это будет самым сложным, что мы делали в жизни. Так и должно быть», – заявил Мэлоун.
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