Майкл Мэлоун: «Восьмое место «Майами» не имеет значения. Предстоящая серия – главный вызов нашей жизни»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун считает, что низкий «посев» соперника по финалу «Майами» на данном этапе не имеет никакого значения.

«Хит» стали 2-й командой в истории, которая пробилась в решающую серию НБА с 8-го места.

«Впереди финальная серия НБА, «посев» уже не имеет никакого значения. И я даже не представляю, что можно сказать тем людям, которые считают, что это будет легкая серия.

Предстоящая серия – главный вызов нашей жизни. Это финал НБА. Мы попытаемся принести клубу первое чемпионство в истории. Это будет самым сложным, что мы делали в жизни. Так и должно быть», – заявил Мэлоун.

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6 комментариев

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ВинниПох
Спо: "Первое место Денвера тоже не имеет значения"
+11
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Anton Chevychalov
Пэт Райли: Они пытаются нас обыграть, но делают это с уважением.
+9
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Tim Abdullin
Что то слишком много клубов в последнее время впервые стало чемпионами - Вашингтон, Сент-Луис, Торонто, Вегас.

Джимбо, пора прерывать этот беспредел! ))
+2
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Vishenka90
Майами взяли первую выездную игру в каждой серии плей-офф в этом году. Таким образом, они сразу же устранили любое преимущество домашних площадок команд с более высоким посевом и значительно повысили их уверенность.
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anton18578
Денвер проиграл в плей-офф только три матча (разница в этих матчах была максимум 7 очков), а Майами нужно выиграть у них 4 матча
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Алексей Виноградов
Интересно, а как надо ещё прибавить Йокичу, чтобы получить награду самому прогрессирующему игроку? а то он дошёл с 41 в драфте до мвп так её и не получив, вторым только был один раз в голосовании.
35+18+13 по итогам сезона нормально будет или недостаточно? ;-)
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