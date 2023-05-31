Главный тренер « » считает, что низкий «посев» соперника по финалу «Майами» на данном этапе не имеет никакого значения.

«Хит» стали 2-й командой в истории, которая пробилась в решающую серию НБА с 8-го места.

«Впереди финальная серия НБА, «посев» уже не имеет никакого значения. И я даже не представляю, что можно сказать тем людям, которые считают, что это будет легкая серия.

Предстоящая серия – главный вызов нашей жизни. Это финал НБА. Мы попытаемся принести клубу первое чемпионство в истории. Это будет самым сложным, что мы делали в жизни. Так и должно быть», – заявил Мэлоун.

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