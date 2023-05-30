«Денвер» последний раз проиграл «Майами» в «пузыре» в 2020 году

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА.

Команда Николы Йокича последний раз уступала «Хит» в «пузыре» в Орландо – 105:125.

С тех пор «Наггетс» выиграли 6 матчей подряд – все они были в регулярном чемпионате (3 дома, 3 в гостях).

Финальная серия начнется 1 июня в Денвере.

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10 комментариев

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Parafia
Ответ Машин Максим
эм, разве Хит и Денвер встречались в пузыре?
да, там ведь не только плей-офф был, но и часть регулярки
+7
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+7
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Максим Яблонский
Ответ rolliewizza
они вынесут из вперёд ногами, скриньте
Блин, так ведь и будет, гениальный прогноз, "они" "их" точно вынесут, только подставляй вместо их и они подходящее под итоговый результат.
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Ann Tretiakova
Что ж..надеюсь на интригу в этой серии! кто бы не выиграл , буду рад) но все же предпочтения 51/49 на стороне Денвера !Хочется их победы ! что бы Никола выиграл НБА в своем прайме ...
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Юлия Закаблукова
Сколько раз Денвер становился чемпионом ньа?
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Andrei Trukhin
Джимми: "Нау дис лукс лайк э джоб фо ми!"
Милуоки фаворит? Бостон фаворит? Денвер фаворит и 0-6 за 3 года? Подержите моё пиво!
(чувствую хату на Майами в семи надо ставить!:))
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2882
Ответ Максим Яблонский
Блин, так ведь и будет, гениальный прогноз, "они" "их" точно вынесут, только подставляй вместо их и они подходящее под итоговый результат.
И количество матчей не уточнил. Так что кого то вынесут вперед ногами , что в четырех, что в 7 матчах. Не подкопаешься).
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rolliewizza
Ответ Максим Яблонский
Блин, так ведь и будет, гениальный прогноз, "они" "их" точно вынесут, только подставляй вместо их и они подходящее под итоговый результат.
Денвер вынесет Майами, если вы новость не прочитали.
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kazuma
Ответ Юлия Закаблукова
Сколько раз Денвер становился чемпионом ньа?
нисколько, это их вообще первый финал
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