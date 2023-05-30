«Денвер» последний раз проиграл «Майами» в «пузыре» в 2020 году

«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА.

Команда Николы Йокича последний раз уступала «Хит» в «пузыре» в Орландо – 105:125.

С тех пор «Наггетс» выиграли 6 матчей подряд – все они были в регулярном чемпионате (3 дома, 3 в гостях).

Финальная серия начнется 1 июня в .

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