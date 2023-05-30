Никола Йокич набирает в среднем 1,18 очка за минуту на паркете против Бэма Адебайо

«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА.

Журналист Мэт Мур представил статистику противостояния центровых и .

За последние 3 сезона Йокич провел 44 минуты против Адебайо на паркете. За это время он набрал 52 очка и сделал 25 результативных передач. Он реализовал 23 из 40 бросков с игры (57,5%).

Таким образом, серб набирает 1,18 очка за минуту против Адебайо. К примеру, в регулярном чемпионате-2022/23 он набирал в среднем 24,5 очка за 33,7 минуты (0,73). В текущем плей-офф – 29,9 очка за 38,9 минуты (0,77).

Все 6 очных встреч «Денвер» выиграл.

🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

Ноунеймы затащили «Майами» в финал НБА! Разгромили «Бостон» в седьмом матче

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?