Никола Йокич набирает в среднем 1,18 очка за минуту на паркете против Бэма Адебайо

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Бэм Адебайо Баскетбол

«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА.

Журналист Мэт Мур представил статистику противостояния центровых Николы Йокича и Бэма Адебайо.

За последние 3 сезона Йокич провел 44 минуты против Адебайо на паркете. За это время он набрал 52 очка и сделал 25 результативных передач. Он реализовал 23 из 40 бросков с игры (57,5%).

Таким образом, серб набирает 1,18 очка за минуту против Адебайо. К примеру, в регулярном чемпионате-2022/23 он набирал в среднем 24,5 очка за 33,7 минуты (0,73). В текущем плей-офф – 29,9 очка за 38,9 минуты (0,77).

Все 6 очных встреч «Денвер» выиграл.

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24 комментария

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anton18578
Ответ ВинниПох
Йокич съедает по 2,7 пельменя в минуту
запятой тут не нужно
+51
-1
+50
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ВинниПох
Йокич съедает по 2,7 пельменя в минуту
+31
-2
+29
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xamer 9
Йокич в среднем за сутки выше Адебайо в 1,02 раза.
+16
-2
+14
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ta1ib
Ответ Lokomotiv__1992
У Хит нету того кто сдержит Николу .. как не было и у Лал.. Он любую защиту рушит
Коди Зеллер - настало твое время)))
+12
0
+12
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Mon Tag
Ответ kazuma
а это много или мало?
Колоссально
+9
0
+9
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FEF2
Значит, ему придется встретиться с Данканом Робинсоном, двухголовой центровой гидрой.
+8
0
+8
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Николай Зеленкин
Ответ kazuma
а это много или мало?
Очень много. Условно всего за полчаса на паркете у Йокича уже 35 очков.
+7
0
+7
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Lokomotiv__1992
У Хит нету того кто сдержит Николу .. как не было и у Лал.. Он любую защиту рушит
+5
0
+5
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Jerry Rodrogha
Ответ gorenebeda
Милуоки в полном составе играли против Майями. У Спо нашлись приемчики. Я думаю и против Йокича в частности и Денвера в целом тоже найдутся.
Без Янниса они играли. Не всю серию, но две из пяти без него и ещё две – с половиной Янниса. В принципе, на фоне Хит, грех жаловаться. Но и факты отрицать тоже не надо
+5
0
+5
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kazuma
а это много или мало?
+4
0
+4
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Starki92
Выпускайте кракена (Омера)
+4
0
+4
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Skeleton64
И это до начала финальной серии!
+3
0
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Jerry Rodrogha
Ответ kazuma
а это много или мало?
Это 59 процентов с игры, если сильно упростить
+3
0
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ta1ib
Ответ gorenebeda
Милуоки в полном составе играли против Майями. У Спо нашлись приемчики. Я думаю и против Йокича в частности и Денвера в целом тоже найдутся.
Сравнивать Брука Лопеса и Йокича конечно то еще дело. Нюанс в том, что как нету топовых больших у Бакс, так и у Хит их нет. Статистика игры Бама против Николы весьма показательна
+2
0
+2
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gorenebeda
Ответ scorp19
Против Йокича нет приёма. Даже не знаю что должно случиться чтобы Майами затащил финал. Наверное должны сразу сломаться Мюррей, Портер, Кентавиус и т.д
Милуоки в полном составе играли против Майями. У Спо нашлись приемчики. Я думаю и против Йокича в частности и Денвера в целом тоже найдутся.
+8
-7
+1
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Кливленд-2022
Ответ gorenebeda
Милуоки в полном составе играли против Майями. У Спо нашлись приемчики. Я думаю и против Йокича в частности и Денвера в целом тоже найдутся.
Ха, я вам плюсик добавил, но это не сильно помогло ) При этом Хит-то играют плов без двух качественных игроков.
+1
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Deathspell Omega
Зеллер: подержите мое м̶а̶с̶к̶у̶ ̶ пиво.
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Костя Кот
в финале йокич ест пельмени и зеллера прямо во время матча, бэм все еще мажет из под кольца
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Кливленд-2022
Да это на здоровье. Все у кого с рассудком и вкусом все в порядке, восхищаются Йокичем (и я в том числе), но играть против Хит в регулярке и в плове, как показывает практика - две большие разницы.
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-1
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gorenebeda
Ответ Jerry Rodrogha
Без Янниса они играли. Не всю серию, но две из пяти без него и ещё две – с половиной Янниса. В принципе, на фоне Хит, грех жаловаться. Но и факты отрицать тоже не надо
Согласен, про Яниса забыл. Старость не радость
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scorp19
Против Йокича нет приёма. Даже не знаю что должно случиться чтобы Майами затащил финал. Наверное должны сразу сломаться Мюррей, Портер, Кентавиус и т.д
+3
-3
0
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