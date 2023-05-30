Джимми Батлер: «Мы еще ничего не сделали. Играем не ради победы в Восточной конференции»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер после победы над «Бостоном» (4-3) в финале Востока признался, что команда еще не готова праздновать успех.

«Знаю, на что способна эта команда. Но никто не удовлетворен. Мы еще ничего не сделали.

Играем не ради победы в Восточной конференции. Мы играем, чтобы стать чемпионами», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА. Серия начнется 1 июня.

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7 комментариев

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MikeABLG
Ответ МБ14
С Денвером без шансов, при всем уважении
С Милуоки без шансов, с Бостоном без шансов… это спорт, тут что угодно случается, но Денвер, безусловно, фаворит
+11
-1
+10
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key-jonny
Ответ Кирилл Павлюченко
Ну-ну, Джимбо, без лишней скромности! Вы уже сделали очень много - и главное, не позволили себе прервать легендарный рекорд 150-0 - а как сложится серия с Денвером - будем посмотреть.
Вот уж у кого нет лишней скромности)Там вообще практически никакой нет. Но, он ценит своих партнеров и всегда отмечает их успехи, этого не отнять.
+1
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Кирилл Павлюченко
Ну-ну, Джимбо, без лишней скромности! Вы уже сделали очень много - и главное, не позволили себе прервать легендарный рекорд 150-0 - а как сложится серия с Денвером - будем посмотреть.
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timson
интересно что придумает Спо против Денвера.
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Южанин78
Ответ timson
интересно что придумает Спо против Денвера.
Скорее всего не будем мудрить и просто позволит Йокичу свои очки набрать, а с остальными по плотнее, да и ещё думаю Зеллер больше времени получит, лишние 6 фолов, я не удивлюсь если вдруг даже Юртсевен появится
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