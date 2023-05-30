Джимми Батлер: «Мы еще ничего не сделали. Играем не ради победы в Восточной конференции»

Форвард «Майами» после победы над «Бостоном» (4-3) в финале Востока признался, что команда еще не готова праздновать успех.

«Знаю, на что способна эта команда. Но никто не удовлетворен. Мы еще ничего не сделали.

Играем не ради победы в Восточной конференции. Мы играем, чтобы стать чемпионами», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

«Денвер» встретится с «Майами» в финале НБА. Серия начнется 1 июня.

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