«Майами» рассчитывает на возвращение Тайлера Хирро к 3-й игре финала
«Майами» рассчитывает на возвращение защитника Тайлера Хирро к 3-й игре финала НБА против «Денвера».
«Тайлер Хирро наращивает объем тренировок, и ожидается, что он вернется в строй уже по ходу финала.
Причем «Хит» нацелены на 3-й матч, сообщили источники в лиге», – пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
3-я игра пройдет 7-го июня в Майами.
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+26!!! Больше всех в команде.
Майами нервничают, и правильно делают. 50% FG от Джимми, это, конечно, лучше чем до этого, но мало, для Дэнвера. Это надо около 40 очков набирать, чтобы что-то противопоставить. Про Адэбайо вообще молчу 10+10 <40% каждую игру. Гордон с Йокичем его просто раздербанят.