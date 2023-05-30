«Майами» рассчитывает на возвращение Тайлера Хирро к 3-й игре финала

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Крис Хэйнс Баскетбол

«Майами» рассчитывает на возвращение защитника Тайлера Хирро к 3-й игре финала НБА против «Денвера».

«Тайлер Хирро наращивает объем тренировок, и ожидается, что он вернется в строй уже по ходу финала.

Причем «Хит» нацелены на 3-й матч, сообщили источники в лиге», – пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

3-я игра пройдет 7-го июня в Майами.

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2 комментария

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Starki92
Если честно, после того, как воскрес Роб, то возвращение Тайлера настораживает.
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DirtyHarry 44
Не нужен он. Винсент лучше лупит в защите, Мартин от игры к игре, но % попаданий у него лучше. Струсс по материе, Кайл Лаури, НА МИНУТОЧКУ
+26!!! Больше всех в команде.
Майами нервничают, и правильно делают. 50% FG от Джимми, это, конечно, лучше чем до этого, но мало, для Дэнвера. Это надо около 40 очков набирать, чтобы что-то противопоставить. Про Адэбайо вообще молчу 10+10 <40% каждую игру. Гордон с Йокичем его просто раздербанят.
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