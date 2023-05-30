«Майами» рассчитывает на возвращение Тайлера Хирро к 3-й игре финала

«Майами» рассчитывает на возвращение защитника к 3-й игре финала против « ».

«Тайлер Хирро наращивает объем тренировок, и ожидается, что он вернется в строй уже по ходу финала.

Причем «Хит» нацелены на 3-й матч, сообщили источники в лиге», – пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

3-я игра пройдет 7-го июня в .

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