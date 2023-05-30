Дрэймонд Грин: «Болельщики «Бостона» вели себя грубо по отношению ко мне в прошлом году, и я рад, что они страдают»

Теги Бостон Голден Стэйт Майами НБА болельщики НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что рад поражению «Бостона» от «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции (84:103, 3-4).

«Должен признаться, мне не было больно видеть, как страдают болельщики «Бостона». Эти люди вели себя очень грубо по отношению ко мне в прошлом году, и я рад, что они страдают.

Второй год подряд они проиграли важный матч. Болельщики «Бостона» будут оправдываться, но мне плевать на всю эту чушь, потому что вы грубые, и я рад, что вы проиграли. Особенно те, что на трибунах. Я рад, что вы проиграли.

Перестаньте так себя вести. Бывают моменты, когда просто нельзя себя так вести. Хватит. Мне не нужно объяснять, о чем я говорю, вы все знаете сами», – сказал Грин.

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8 комментариев

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Pirikas
Ответ Tim Timson
а как же слова чтобы 0-3 превратились в 4-3, чтобы все забыли кошмар 2016?)
0-3 - это про неприятное для Дрея
А про страдания Бостона - это про приятное) одно другому не мешает
+4
0
+4
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Олег Иванов
-Алло, Джимми
-Да, Дрэй
-Джимми, тут есть одно дело нерешённое...
-Понял тебя, бро.Сделаем.
+3
0
+3
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Александр Митраков
Ну, по факту, так и есть - болельщики из Бостона (причем в любой из американских лиг) считаются одними из самых неадекватных, если не самыми. Там особенности местного населения
+2
0
+2
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Tim Timson
а как же слова чтобы 0-3 превратились в 4-3, чтобы все забыли кошмар 2016?)
+2
-1
+1
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Ann Tretiakova
Ответ Tim Timson
а как же слова чтобы 0-3 превратились в 4-3, чтобы все забыли кошмар 2016?)
ну так одно другому не противоречит ! Он хотел что бы кто то опозорился больше чем ГСВ тогда ..но при этом у него личная неприязнь к фанатам !

фанаты на трибунах это не равно баскетбольный клуб ! игроки между собой общаться, дружат ..все дела ) Но это не мешает кому то не любить именно фанатов отдельно взятого клуба
+1
0
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andrushapumba
Какой же он помоешный
+4
-4
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Бондарюк Алексей
Чем Дреймонд импонирует - искренний и неполиткорректный. Дефицитный оратор, такой же, как Чарльз Баркли.
0
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