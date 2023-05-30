Дрэймонд Грин: «Болельщики «Бостона» вели себя грубо по отношению ко мне в прошлом году, и я рад, что они страдают»

Форвард « » признался, что рад поражению «Бостона» от «Майами» в 7-м матче финала Восточной конференции (84:103, 3-4).

«Должен признаться, мне не было больно видеть, как страдают болельщики «Бостона». Эти люди вели себя очень грубо по отношению ко мне в прошлом году, и я рад, что они страдают.

Второй год подряд они проиграли важный матч. Болельщики «Бостона» будут оправдываться, но мне плевать на всю эту чушь, потому что вы грубые, и я рад, что вы проиграли. Особенно те, что на трибунах. Я рад, что вы проиграли.

Перестаньте так себя вести. Бывают моменты, когда просто нельзя себя так вести. Хватит. Мне не нужно объяснять, о чем я говорю, вы все знаете сами», – сказал Грин.

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