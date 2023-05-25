«Ваши убеждения являются отражением вас самих». Дрэймонд Грин ответил критикам, обвинившим его, что он расстроился из-за поражения «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин не стал выпускать очередной обзорный выпуск своего подкаста после вылета «Лейкерс» из плей-офф от «Денвера» (0-4).

Фанаты обвинили игрока в приверженности команде из Лос-Анджелеса, и что он расстроился их поражению, поэтому не стал делать новый эпизод шоу.

«Кстати, для всех тех, кто говорит: «О, «Лейкерс» проиграли, и Дрэймонд не сделал новый выпуск подкаста». Я играю за «Уорриорз».

Некоторые из вас, люди, такие жалкие, как и убеждения, в которые вы позволяете себе верить, и я абсолютно понимаю, почему ваша жизнь не так уж прекрасна. Потому что убеждения, которым вы позволяете проникнуть в ваш разум, на самом деле являются отражением того, во что вы верите и о чем думаете сами.

Я в отпуске и пью «Маргариту», так что будьте здоровы. «Маргариту», приготовленную из текилы Lobos. Абсолютно невероятно. Тост за всех вас», – ответил Грин.

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7 комментариев

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Антон Нестеренко
Ну, во-первых, не 2-4, а 0-4...
А во-вторых неплохо бы и упомянуть, что текилу Лобос продвигает ЛеДед)
+8
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Ramin Mamedov
"Некоторые из вас, люди, такие жалкие, как и убеждения, в которые вы позволяете себе верить, и я абсолютно понимаю, почему ваша жизнь не так уж прекрасна. Потому что убеждения, которым вы позволяете проникнуть в ваш разум, на самом деле являются отражением того, во что вы верите и о чем думаете сами." - боже, что он несет? в какой, интересно, момент баскетболисты начинают верить в то, что они не просто хорошо играют в баскетбол, но еще и сверхумные люди?
+6
-2
+4
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Амбидекстер Сцевола
А Дрэймонд веселее и доходчивее проповедует, чем Кайри))
+2
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lexakarabut
"Вы, люди, такие жалкие... Пью за всех вас"

А он хорош
+1
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Analjinn
Ответ Ramin Mamedov
"Некоторые из вас, люди, такие жалкие, как и убеждения, в которые вы позволяете себе верить, и я абсолютно понимаю, почему ваша жизнь не так уж прекрасна. Потому что убеждения, которым вы позволяете проникнуть в ваш разум, на самом деле являются отражением того, во что вы верите и о чем думаете сами." - боже, что он несет? в какой, интересно, момент баскетболисты начинают верить в то, что они не просто хорошо играют в баскетбол, но еще и сверхумные люди?
Плати вам 20 лямов долларов в год, вы и не такое про себя надумали бы.
+1
0
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Антон Нестеренко
Ну, во-первых, не 2-4, а 0-4... А во-вторых неплохо бы и упомянуть, что текилу Лобос продвигает ЛеДед)
Также неплохо упомянуть, что сам Грин является инвестором текилы Lobos. Но зачем это делать, да, Антон? Выводы же уже сделаны?
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Аркадий Негойда
Ответ Ramin Mamedov
"Некоторые из вас, люди, такие жалкие, как и убеждения, в которые вы позволяете себе верить, и я абсолютно понимаю, почему ваша жизнь не так уж прекрасна. Потому что убеждения, которым вы позволяете проникнуть в ваш разум, на самом деле являются отражением того, во что вы верите и о чем думаете сами." - боже, что он несет? в какой, интересно, момент баскетболисты начинают верить в то, что они не просто хорошо играют в баскетбол, но еще и сверхумные люди?
Там с "хорошо играют в баскетбол" тоже не всё так однозначно
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