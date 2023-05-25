«Ваши убеждения являются отражением вас самих». Дрэймонд Грин ответил критикам, обвинившим его, что он расстроился из-за поражения «Лейкерс»

Форвард « » не стал выпускать очередной обзорный выпуск своего подкаста после вылета «Лейкерс» из плей-офф от «Денвера» (0-4).

Фанаты обвинили игрока в приверженности команде из Лос-Анджелеса, и что он расстроился их поражению, поэтому не стал делать новый эпизод шоу.

«Кстати, для всех тех, кто говорит: «О, «Лейкерс» проиграли, и Дрэймонд не сделал новый выпуск подкаста». Я играю за «Уорриорз».



Некоторые из вас, люди, такие жалкие, как и убеждения, в которые вы позволяете себе верить, и я абсолютно понимаю, почему ваша жизнь не так уж прекрасна. Потому что убеждения, которым вы позволяете проникнуть в ваш разум, на самом деле являются отражением того, во что вы верите и о чем думаете сами.

Я в отпуске и пью «Маргариту», так что будьте здоровы. «Маргариту», приготовленную из текилы Lobos. Абсолютно невероятно. Тост за всех вас», – ответил Грин.

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