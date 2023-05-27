Форвард « » признался, что будет рад, если «Бостон» впервые в истории победит, уступая по ходу серии с «Майами» 0-3.

Грин надеется, что это заставит всех забыть о финале 2016 года, когда «Уорриорз» упустили преимущество 3-1 в противостоянии с « ».

«Получится ли у «Майами» довести дело до конца? Даже не знаю. Кстати, это интересно. Первая команда, которая победила после 0-3? Мы были бы рады видеть такое. Возможно, тогда мы больше не будем выслушивать про наше поражение при счете 3-1, после «камбека» с 0-3. Тогда о 3-1 можно будет забыть. Меня это уже достало.

Возвращение с 0-3 лично мне кажется более привлекательным сюжетом», – сказал Грин.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен