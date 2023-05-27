Дрэймонд Грин: «Если «Селтикс» отыграются с 0-3, возможно, мы больше не будем выслушивать про поражение после 3-1»

Теги Бостон Кливленд Голден Стэйт Майами НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что будет рад, если «Бостон» впервые в истории НБА победит, уступая по ходу серии с «Майами» 0-3.

Грин надеется, что это заставит всех забыть о финале 2016 года, когда «Уорриорз» упустили преимущество 3-1 в противостоянии с «Кливлендом».

«Получится ли у «Майами» довести дело до конца? Даже не знаю. Кстати, это интересно. Первая команда, которая победила после 0-3? Мы были бы рады видеть такое. Возможно, тогда мы больше не будем выслушивать про наше поражение при счете 3-1, после «камбека» с 0-3. Тогда о 3-1 можно будет забыть. Меня это уже достало.

Возвращение с 0-3 лично мне кажется более привлекательным сюжетом», – сказал Грин.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

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11 комментариев

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quaterbackathome
Все таки выиграть финал нба с 1-3, являюсь андердегом и против команды 73-9 как по мне посильнее будет, чем 0-3 в финале конфы против 8 команды регулярки, у которой нет игрока основного состава и сейчас второй выбыл.
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Zero Zero
Грин: Если Селтикс отыграются с 0:3, то все возможно забудут про мою тягу к яйцам Леброна
+6
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Оганнес Багдян
Прошло уже столько времени, а видно что подгорает у него до сих пор.
+5
-2
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Vanila Panda
если майами отпустит 3 0 в финале конфы, это будет конечно сильно. но 3-1 в финале это точно не перебьет. все-таки это классика обсеров
+4
-1
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Camp_Nou
Тоже хотелось бы Бостон в финале. Майами против этого Денвера в 5 ляжет.Бостон же - это мечта букмекера, настолько непредсказуемая команда, что может получить свип от Денвера, а может обыграть их 7.
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Адмирал МакКряк
Ответ Оганнес Багдян
Прошло уже столько времени, а видно что подгорает у него до сих пор.
Ещё бы не подгорало - во многом благодаря ему (и хитрости Брона) получили вместо вырисовывавшегося джентльменского свипа величайший камбек в истории НБА, слив невероятный сезон в унитаз.
+2
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Jazzzz
Да всем пофиг что там тебя достало
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jxmazefan
Ответ quaterbackathome
Все таки выиграть финал нба с 1-3, являюсь андердегом и против команды 73-9 как по мне посильнее будет, чем 0-3 в финале конфы против 8 команды регулярки, у которой нет игрока основного состава и сейчас второй выбыл.
"у которой нет игрока основного состава и сейчас второй выбыл"

Как-то с Богутом и Грином не работает
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petia.subbotin
Ответ Дмитрий Белов
Ну так серия была не о том, как Джеймс превозмогал, а о том как убивали ГСВ. Те кто ее реально смотрел до ГСВ не докапываются.
Жесть ты шизик, или тролль толстый
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