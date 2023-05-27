Дрэймонд Грин: «Бостон» чувствует запах крови»

Форвард « » заметил изменение в настрое игроков «Бостона» в последних двух матчах серии против «Майами» (2-3).

«Бостон» чувствует запах крови.

Это видно по их глазам. Они чувствуют запах крови. Шутки, то-се, «камень, ножницы, бумага» после матча в раздевалке. Все это говорит о том, что они чувствуют запах крови», – сказал Грин.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен