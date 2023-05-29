Виктор Кейру: «Сборной России сейчас очень нужны любые матчи»

Теги Виктор Кейру сборная России сборная Беларуси Баскетбол

Бывший защитник сборной России Виктор Кейру рассказал о важности текущего сбора национальной команды, в программу которого включены товарищеские матчи с Беларусью.

«Сейчас в сборной молодежь, которой, как только ситуация поменяется, предстоит представлять сборную России на международных турнирах. Поэтому надо тренироваться, сыгрываться, поддерживать игровой уровень в тренировочных матчах.

Насколько важны или нет предстоящие матчи с командой Беларуси? Это вопрос риторический. В качестве тренировочных игр можно сделать матчи с любыми сборными, в том числе с белорусской сборной и другими командами, с кем можно было бы сейчас играть. Может быть, со сборными из латиноамериканских стран. Я просто не знаю, ведет ли РФБ какой‑то диалог в этом отношении. Не посвящен в этот вопрос. Но команды из латиноамериканских стран очень сильны и были бы хорошими спарринг‑партнерами.

Но я считаю, что любые матчи сборной России сейчас очень нужны. Через какое‑то время она будет играть, и к этому опять же надо готовиться. Там ведь сейчас у нас молодые ребята, они еще не выступали за сборную, и им необходимо сыгрываться, чтобы сделать состав на будущее», - сказал Кейру 

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