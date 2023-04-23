Зоран Лукич: «Летом в Сочи может пройти турнир с участием команд дружественных стран»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о планах провести в Сочи товарищеский турнир с участием команд дружественных стран.

«Есть идея турнира в Сочи с участием команд дружественных стран, посмотрим, получится ли организовать.

Разговаривал с представителями белорусской сборной, у меня хорошие отношения с ее главным тренером . Наверное, уже в июне проведем с ними как минимум две товарищеские встречи. Следующие, вероятно, состоятся в августе, конкретика будет позже.

Не так просто все организовать, в том числе из‑за чемпионата мира, который пройдет в августе и сентябре в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Кроме того, приходится учитывать, из дружественной или недружественной страны потенциальный соперник. В общем, надо все взвесить и сделать именно то, что нужно. А сборной России контрольные матчи сейчас очень нужны.

От чего зависит проведение турнира в Сочи?

От многих факторов. Идею предстоит реализовывать совместно с министерством спорта, понадобится финансирование. Не готов сказать, на сколько процентов проект близок к реализации, но планы есть. Не получится — будем играть товарищеские матчи со сборной Белоруссии.

Где и какой продолжительности будут летние сборы национальной команды?

Дождемся официальной информации для СМИ, она обязательно появится. Сборы пройдут в конце мая — июне, конкретные числа определим после завершения Лиги ВТБ и наступления ясности с сочинским турниром. Есть и план А, и план Б, ждем общей ясности», – рассказал Лукич «Матч ТВ».

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