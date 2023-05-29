Центровой « » в понедельник станет 4-м игроком в истории , который принял участие в десяти и более седьмых матчах плей-офф.

Решающая встреча серии с « » (3-3) станет для Хорфорда десятой в карьере.

Рэй Аллен принял участие в одиннадцати седьмых матчах, и Билл Рассел – в десяти.

На данный момент результат Хорфорда составляет 7-2. Первое поражение случилось в 2008 году, когда «Атланта» проиграла «Селтикс» в первом раунде Восточной конференции, второе имело место в финале Восточной конференции 2018 года, когда «Селтикс» уступили «Кливленду».

В плей-офф 2023 года Хорфорд набирает в среднем 6,6 очка, 7,1 подбора и 3,0 передачи за игру в 19 матчах.

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