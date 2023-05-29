Эл Хорфорд станет 4-м игроком в истории НБА, который принял участие в десяти и более 7-х матчах

Теги Бостон Пол Пирс Майами Рэй Аллен НБА Эл Хорфорд Билл Расселл НБА плей-офф Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд в понедельник станет 4-м игроком в истории НБА, который принял участие в десяти и более седьмых матчах плей-офф.

Решающая встреча серии с «Майами» (3-3) станет для Хорфорда десятой в карьере.

Рэй Аллен принял участие в одиннадцати седьмых матчах, Пол Пирс и Билл Рассел – в десяти. 

На данный момент результат Хорфорда составляет 7-2. Первое поражение случилось в 2008 году, когда «Атланта» проиграла «Селтикс» в первом раунде Восточной конференции, второе имело место в финале Восточной конференции 2018 года, когда «Селтикс» уступили «Кливленду».

В плей-офф 2023 года Хорфорд набирает в среднем 6,6 очка, 7,1 подбора и 3,0 передачи за игру в 19 матчах.

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6 комментариев

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seregqua
Баланс этих игроков в 7 играх

Расселл: 10-0
Хорфорд: 7-2
Аллен: 7-4
Пирс: 5-5
+17
0
+17
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seregqua
Ответ Magzhan Estigarribia
Билл Расселл как проводил 7 матчевые, если в то время плей офф был до 3х побед?
С 1958 по 1965 все серии были до 4 побед при двух раундах в плей-офф
В 1966 и 1967 увеличили кол-во раундов плей-офф до трех, и первый раунд сделали до 3 побед. Но с 1968 этот первый раунд тоже стал до 4 побед.

Всего за карьеру Расселл отыграл 3 серии до 3 побед и 26 серий до 4 побед.
+7
0
+7
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DuncanTim1921
Глыба
+4
0
+4
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XobXob
Ответ Magzhan Estigarribia
Билл Расселл как проводил 7 матчевые, если в то время плей офф был до 3х побед?
Первый раунд вроде был до трёх побед
+2
0
+2
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Лиллард унижатель!
Ответ Magzhan Estigarribia
Билл Расселл как проводил 7 матчевые, если в то время плей офф был до 3х побед?
До 4-ех, в ПО выходили только 8 команд сразу в полуфиналы конф. Потом в ПО стало выходить больше команд и добавили первый раунд до трех побед, потом в первом раунде тоже сделали до 4-ех.
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