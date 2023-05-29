Эл Хорфорд станет 4-м игроком в истории НБА, который принял участие в десяти и более 7-х матчах
Центровой «Бостона» Эл Хорфорд в понедельник станет 4-м игроком в истории НБА, который принял участие в десяти и более седьмых матчах плей-офф.
Решающая встреча серии с «Майами» (3-3) станет для Хорфорда десятой в карьере.
Рэй Аллен принял участие в одиннадцати седьмых матчах, Пол Пирс и Билл Рассел – в десяти.
На данный момент результат Хорфорда составляет 7-2. Первое поражение случилось в 2008 году, когда «Атланта» проиграла «Селтикс» в первом раунде Восточной конференции, второе имело место в финале Восточной конференции 2018 года, когда «Селтикс» уступили «Кливленду».
В плей-офф 2023 года Хорфорд набирает в среднем 6,6 очка, 7,1 подбора и 3,0 передачи за игру в 19 матчах.
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Расселл: 10-0
Хорфорд: 7-2
Аллен: 7-4
Пирс: 5-5
В 1966 и 1967 увеличили кол-во раундов плей-офф до трех, и первый раунд сделали до 3 побед. Но с 1968 этот первый раунд тоже стал до 4 побед.
Всего за карьеру Расселл отыграл 3 серии до 3 побед и 26 серий до 4 побед.