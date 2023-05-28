«Селтикс» после 0-3 вместо просмотра видео отправились играть в гольф

Теги Бостон Майами НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Грант Уильямс Баскетбол

После поражения «Бостона» от «Майами» в 3-м матче финала Восточной конференции (102:128, 0-3) игроки «Селтикс» вместо просмотра видеоматериала и разбора ошибок отправились на поле для гольфа.

Инициатором выступил центровой Эл Хорфорд, который решил, что это поможет команде отвлечься и сплотиться.

«Я думаю, что это сыграло решающую роль», – сказал Хорфорд.

«Мы забыли о баскетболе и просто сосредоточились друг на друге, чтобы вернуть командный дух. Мы отключились от давления и смогли просто насладиться обществом друг друга. Бывало, что мы вместе смотрели фильмы, обедали, но это первый случай, когда мы поехали в гольф», – рассказал Грант Уильямс.

Игроки «Бостона» уверены, что это помогло им сравнять счет в серии (3-3).

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11 комментариев

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hodor 12
Вот Бостон и добрался до лунки Майами.... Расслабься Джимми и получай удовольствие..
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ну хотя бы не на рыбалку
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Consistency
И отмудохал клюшкой для гольфа Тейтума как Жан Рено в "Васаби", судя по всему.
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Konstar
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ну хотя бы не на рыбалку
Зашёл сюда,, ожидая этот комментарий :)
+2
0
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AEZAKMI228
Ответ hodor 12
Вот Бостон и добрался до лунки Майами.... Расслабься Джимми и получай удовольствие..
Ты неделю пишешь про майами, про улыбку батлера.. На улицу сходи, травку потрогай
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Максим Макеев
К рыбалке готовились))
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Ал Б
Это они еще на рыбалке не были, а как им понравится гольфист не даст соврать
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Tim Timson
проиграли в 4м сейчас сказали бы, они сразу поехали отдыхать )
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Daishi
Ответ hodor 12
Вот Бостон и добрался до лунки Майами.... Расслабься Джимми и получай удовольствие..
Бостону задала трепку команда у которой полторы накушавшихся звезды в составе без важного игрока основы и без важного игрока ротации. Уместен ли такой пафос..?) А, да, забыл, еще же надо 7-й матч выиграть, вы его уже почему-то себе автоматом в карман сунули. Поглядим, посмотрим..))
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bdh
Ответ AEZAKMI228
Ты неделю пишешь про майами, про улыбку батлера.. На улицу сходи, травку потрогай
В гольф поиграй, в конце концов
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Sonder
Ответ AEZAKMI228
Ты неделю пишешь про майами, про улыбку батлера.. На улицу сходи, травку потрогай
ты весь год про майами пишешь
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