«Селтикс» после 0-3 вместо просмотра видео отправились играть в гольф

После поражения «Бостона» от «Майами» в 3-м матче финала Восточной конференции (102:128, 0-3) игроки «Селтикс» вместо просмотра видеоматериала и разбора ошибок отправились на поле для гольфа.

Инициатором выступил центровой , который решил, что это поможет команде отвлечься и сплотиться.

«Я думаю, что это сыграло решающую роль», – сказал Хорфорд.

«Мы забыли о баскетболе и просто сосредоточились друг на друге, чтобы вернуть командный дух. Мы отключились от давления и смогли просто насладиться обществом друг друга. Бывало, что мы вместе смотрели фильмы, обедали, но это первый случай, когда мы поехали в гольф», – рассказал .

Игроки « » уверены, что это помогло им сравнять счет в серии (3-3).

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