Баскетбольный эксперт раскритиковал центрового «Майами» .

По мнению Перкинса, Адебайо должен доминировать в дуэли с 36-летним Элом Хорфордом из «Бостона».

«Я не понимаю, как так получается. Не понимаю, почему Бэм так нестабилен. Не говорю, что он должен набирать по 40 очков. Но он просто не может покидать площадку, не имея на своем счету 15 подборов. Ты играешь против . Ему 36 лет. 36 лет.

Ты намного атлетичнее, ты должен доминировать в этом противостоянии. Этому нет оправдания», – заявил чемпион

В плей-офф-2023 Адебайо набирает 17,5 очка, 8,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен