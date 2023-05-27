Кендрик Перкинс: «Адебайо должен доминировать в противостоянии с 36-летним Хорфордом, но мы этого не видим»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Майами НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал центрового «Майами» Бэма Адебайо.

По мнению Перкинса, Адебайо должен доминировать в дуэли с 36-летним Элом Хорфордом из «Бостона».

«Я не понимаю, как так получается. Не понимаю, почему Бэм так нестабилен. Не говорю, что он должен набирать по 40 очков. Но он просто не может покидать площадку, не имея на своем счету 15 подборов. Ты играешь против Эла Хорфорда. Ему 36 лет. 36 лет.

Ты намного атлетичнее, ты должен доминировать в этом противостоянии. Этому нет оправдания», – заявил чемпион НБА.

В плей-офф-2023 Адебайо набирает 17,5 очка, 8,9 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

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4 комментария

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Цинциннат Ц.
Так против него и МВП не доминировал.
+9
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mqh9pzrxgf
Эл умнейший защитник, который сам может поливать из-за дуги. Против него очень неудобно играть
+3
0
+3
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Arthur Ugly
Причина в том, Кендрик, что Эл - умный и разносторонний большой с хорошей защитой. При этом он всего на 2 года младше тебя, а ты уже не то что "с ярмарки" едешь, ты уже давно на завалинке с беломориной сидишь.
0
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celtics7
Ответ mqh9pzrxgf
Эл умнейший защитник, который сам может поливать из-за дуги. Против него очень неудобно играть
Может то может, но в этом плей офф очень нестабильна его трёха
0
0
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