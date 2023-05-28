Журналист обратил внимание, что судьи добавили лишние 0,2 секунды на последнюю атаку «Бостона»
Журналист The Athletic Джон Холлинджер обратил внимание, что судьи добавили лишние 0,2 секунды на последнюю атаку «Бостона» в 6-м матче финала Восточной конференции против «Майами» (104:103, 3-3).
Холлинджер опубликовал фото, на котором видно, что Эл Хорфорд сфолил на Джимми Батлере за 2,8 секунды до конца. Однако судьи после штрафных бросков Батлера установили счетчик времени на отметку 3,0. Этого времени в итоге хватило Деррику Уайту, чтобы совершить победный бросок.
Без этих 0,2 секунды бросок Уайта, скорее всего, не был бы засчитан и «Селтикс» проиграли бы матч и серию.
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