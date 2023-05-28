Журналист обратил внимание, что судьи добавили лишние 0,2 секунды на последнюю атаку «Бостона»

Теги Бостон Майами НБА фото Эл Хорфорд судьи НБА плей-офф Джимми Батлер Деррик Уайт Баскетбол

Журналист The Athletic Джон Холлинджер обратил внимание, что судьи добавили лишние 0,2 секунды на последнюю атаку «Бостона» в 6-м матче финала Восточной конференции против «Майами» (104:103, 3-3).

Холлинджер опубликовал фото, на котором видно, что Эл Хорфорд сфолил на Джимми Батлере за 2,8 секунды до конца. Однако судьи после штрафных бросков Батлера установили счетчик времени на отметку 3,0. Этого времени в итоге хватило Деррику Уайту, чтобы совершить победный бросок.

Без этих 0,2 секунды бросок Уайта, скорее всего, не был бы засчитан и «Селтикс» проиграли бы матч и серию.

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5 комментариев

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pele_kan
Тоже мне сенсация, судьи постоянно корректируют таймер , особенно в последние минуты матча, когда критична каждая десятая. Там еще забавный эпизод с трехочковым Мартина был - его 4 раза меняли с 3 на 2 и обратно.
+13
-1
+12
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Tim Timson
если не добавили бы, то Смарт попал бы сам. такова карма)
+2
-2
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Кирилл Павлюченко
Заиграли эпизод. "А стройотряды, уходят дальше."
0
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