Журналист обратил внимание, что судьи добавили лишние 0,2 секунды на последнюю атаку «Бостона»

Журналист The Athletic Джон Холлинджер обратил внимание, что судьи добавили лишние 0,2 секунды на последнюю атаку « » в 6-м матче финала Восточной конференции против «Майами» (104:103, 3-3).

Холлинджер опубликовал фото, на котором видно, что сфолил на за 2,8 секунды до конца. Однако судьи после штрафных бросков Батлера установили счетчик времени на отметку 3,0. Этого времени в итоге хватило Деррику Уайту, чтобы совершить победный бросок.

Без этих 0,2 секунды бросок Уайта, скорее всего, не был бы засчитан и «Селтикс» проиграли бы матч и серию.

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