Патрик Беверли отреагировал на скандал с судьей Эриком Льюисом: «А надо мной смеялись, когда я взял камеру»

Теги Чикаго Лейкерс НБА судьи Патрик Беверли Эрик Льюис Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли после скандала с судьей Эриком Льюисом напомнил, как над ним смеялись, когда он вынес камеру на площадку, чтобы показать Льюису пропущенный фол в матч между «Лейкерс» и «Бостоном».

«А надо мной смеялись, когда я взял камеру. Да, понятно🤦🏾‍♂️», – написал Беверли в соцсети.

НБА проводит официальное расследование в связи с твиттер-аккаунтом, в котором часто упоминается Льюис. Судья подозревается в создании фэйкового аккаунта с целью защитить себя и коллег.

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