Патрик Беверли о Джа Морэнте: «Чертовски прискорбно»

Теги Чикаго Мемфис НБА Патрик Беверли Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Патрик Беверли выразил сожаление по поводу ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Пора что-то предпринять, и это чертовски прискорбно. Это хреново, бро. Это очень хреново», – сказал Беверли в подкасте Barstool Sports.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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2 комментария

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Локоть Артеста
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