Патрик Беверли о Джа Морэнте: «Чертовски прискорбно»

Разыгрывающий « » выразил сожаление по поводу ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» .

«Пора что-то предпринять, и это чертовски прискорбно. Это хреново, бро. Это очень хреново», – сказал Беверли в подкасте Barstool Sports.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда « » будет дисквалифицирована на длительный срок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры