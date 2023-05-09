«Лейкерс» собираются дать перстни Уэстбруку и Беверли, если выиграют чемпионат
«Лейкерс» собираются сделать чемпионские перстни для экс-игроков команды Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли, если возьмут титул в этом году.
Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс.
«Если «Лейкерс» смогут победить, то сделают перстни для всех игроков, которые были в составе по ходу сезона. Об этом я узнал от высокопоставленного источника в организации.
Это означает, что Уэстбрук и Беверли получат перстни, как и другие, кто играл за них на разных этапах сезона», – сказал журналист.
«Лейкерс» обменяли Уэстбрука и Беверли в феврале.
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В первый раз слышу, чтобы так рано начали шкуру делить
И всё.
Не, ну реально странная новость
Написал, потом глянул, что эта тема уже есть )))))
Ладно, уэстбрук заслужил и несколько постов ))))
Хороший атлет, настоящий спортсмен и то на кого его обменяли ЛАЛ - лучшее, что с ними случилось за последние два сезона....))))