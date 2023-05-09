« » собираются сделать чемпионские перстни для экс-игроков команды и , если возьмут титул в этом году.

Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

«Если «Лейкерс» смогут победить, то сделают перстни для всех игроков, которые были в составе по ходу сезона. Об этом я узнал от высокопоставленного источника в организации.

Это означает, что Уэстбрук и Беверли получат перстни, как и другие, кто играл за них на разных этапах сезона», – сказал журналист.

«Лейкерс» обменяли Уэстбрука и Беверли в феврале.

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