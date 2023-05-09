«Лейкерс» собираются дать перстни Уэстбруку и Беверли, если выиграют чемпионат

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли НБА плей-офф Крис Хэйнс Баскетбол

«Лейкерс» собираются сделать чемпионские перстни для экс-игроков команды Расселла Уэстбрука и Патрика Беверли, если возьмут титул в этом году.

Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс.

«Если «Лейкерс» смогут победить, то сделают перстни для всех игроков, которые были в составе по ходу сезона. Об этом я узнал от высокопоставленного источника в организации.

Это означает, что Уэстбрук и Беверли получат перстни, как и другие, кто играл за них на разных этапах сезона», – сказал журналист.

«Лейкерс» обменяли Уэстбрука и Беверли в феврале.

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47 комментариев

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Groove
Вестбрику точно полагается, без его ухода они бы даже в плов не попали.
+131
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+125
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Groove
Ответ ДядюшкаДрю
коммент ради плюсов, а если подумать головой, то Расти неплохо так вписался в Клипперс и почти в одиночку играл против Букера, КейДи и Пола
Это не отменяет того что в ЛАЛ он не вписывался вообще никак. Да и в Клипперс неизвестно как бы он проявлял себя при здоровых Джордже и Кавае.
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Первый глор Кливленда
чёт рано такие разговоры пошли. там до перстней ещё пахать и пахать
+18
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Roman Boroveev
Ещё можно начать договариваться о чемпионском коридоре, например, с Никс))
+13
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История баскетбола
Ответ fridzon
Потихоньку просачивается, что решено сделать этот сезон "годом Лал и Леброна"?) В первый раз слышу, чтобы так рано начали шкуру делить
Ага, ведь можно заставить кольцо принимать мячи ЛАЛ и отталкивать броски ГСВ
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Mr.BadGuy
Ответ scorp19
Это они решили после как оказалось полумёртвого Мемфиса и проводящих плохой сезон ГС что выиграют чемпионат ?))) Ни Денвер, ни Финикс и уж тем более в финале Бостон/Филу/Майами им не обыграть.
Тут полсайта наяривало на серию ГСВ - САК, говорили что это баскетбол будущего и чуть ли не досрочный финал всего ПО. А ты говоришь плохой сезон ГСВ. Да они лучшую атаку в истории выбили.
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Korban Cobain
Ответ fridzon
Потихоньку просачивается, что решено сделать этот сезон "годом Лал и Леброна"?) В первый раз слышу, чтобы так рано начали шкуру делить
Нет...это здоровый ЭйДи. Три как не бросали... а вот защита на уровне бох.
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Air Rodman
Важно заметить, что это не даёт Беверли и Уэстбруку статус чемпиона нба. Многие путают понятия "чемпион" и "перстень". Это разные вещи. Чемпион - официальное звание, даётся лигой. Гайка - инициатива самой команды. Гайка может быть и без титула чемпиона.
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рождённый в СССР
не говори гоп пока не перепрыгнешь
+8
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ЮАГ
Ответ cm9x4
А со шкурой медведя как быть?
Ну шкуры медведей из Мемфиса у них уже есть.))
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cm9x4
А со шкурой медведя как быть?
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fridzon
Потихоньку просачивается, что решено сделать этот сезон "годом Лал и Леброна"?)
В первый раз слышу, чтобы так рано начали шкуру делить
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Дмитрий Кутузов
Типа Расти своими кирпичами построил фундамент чемпионской команды?
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Vagant
Ответ cm9x4
А со шкурой медведя как быть?
Да никак. ПэтБев сказал, что хочет перстни от ЛАЛ. Репортеры спросили у ЛАЛ, - дадут ли? Им ответили, - дадим, как и раньше давали.
И всё.
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Vishenka90
Это было бы просто офигенно!
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Notionalist Notionalist
Ответ ДядюшкаДрю
В ЛАЛ он не вписывался из-за Леброна, так как Расти должен быть на мячей, а в Лейкерс это был Брон, поэтому тащить Черепашку в Лейкерс было глупой идей, он не кэтч эн шутер
Сейчас Леброн спокойно играет без мяча, это не проблема. Проблема в том, что Уэстбруку нужен мяч во всех атаках. С Леброном в составе это максимум 12-15 минут в регулярке, и 8-12 минут в ПО, кому нужно такое счастье за 47 млн? И это еще мы не касались защиты.
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fridzon
Ответ История баскетбола
Ага, ведь можно заставить кольцо принимать мячи ЛАЛ и отталкивать броски ГСВ
Нормальную вменяемую команду, коей Лал с февраля являются, можно и подтащить. Не Орландо же или Хьюстон

Не, ну реально странная новость
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ДядюшкаДрю
Ответ Groove
Это не отменяет того что в ЛАЛ он не вписывался вообще никак. Да и в Клипперс неизвестно как бы он проявлял себя при здоровых Джордже и Кавае.
В ЛАЛ он не вписывался из-за Леброна, так как Расти должен быть на мячей, а в Лейкерс это был Брон, поэтому тащить Черепашку в Лейкерс было глупой идей, он не кэтч эн шутер
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alex27
Чисто математически самые большие шансы на перстень сейчас у Томаса Брайанта из Денвера
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Tim Timson
сейчас дайте, позже возможности не бун)
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Navi88
это будут липовые перстни
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Костя Костя
Давайте не загадывать рано об этом думать
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Givi Shotadze
Уэстбруку перстень надо дать и без чемпионства, за шикарный постсезон ЛАЛ.
Написал, потом глянул, что эта тема уже есть )))))
Ладно, уэстбрук заслужил и несколько постов ))))
Хороший атлет, настоящий спортсмен и то на кого его обменяли ЛАЛ - лучшее, что с ними случилось за последние два сезона....))))
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Epicman
ухаха))) если выиграют)) даже всей помощи судей тут будет недостаточно))
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ДядюшкаДрю
Ответ пашу
Очень даже известно, как бы он себя проявлял. 40% с игры, 30% из-за дуги, потери, дыра в обороне и недоумение в соцсетях и прессе, что он делает в старте))
Вы судите о нем по сезону в ЛАЛ
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