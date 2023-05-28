Дэмиан Лиллард: «Эмбиид должен был стать MVP в этом году, но Йокич, вероятно, лучший игрок в лиге»

Теги Денвер Филадельфия Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард считает, что Никола ЙокичДенвер»), возможно, лучший игрок в лиге, несмотря на то, что он не получил награду MVP в этом сезоне.

«Возможно, Джокер – лучший игрок в лиге. Лучшие не всегда становятся MVP. Я думаю, что Эмбиид должен был стать MVP в этом году, но этот парень Джокер, вероятно, лучший игрок в лиге.

Он один из тех игроков, которые органично делают трипл-дабл. Джокер играет в каждом матче одинаково. Он может набрать 45 очков и сделать 25 подборов, может сделать 18 передач. А может сделать все в одном матче: и 45, и 22, и 14. И он никогда не мажет по кольцу», – сказал Лиллард.

Йокич – самая душевная суперзвезда: обожает крошечный Сомбор, избегает соцсетей, фанатеет от сербской кухни и музыки

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2 комментария

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Александр Горлов
За 10 лет до закрытия лиги из-за сверхдоминации одного игрока такие откровения ещё вызывали удивление.
Но после четвёртого титула Денвера в 2026м, многие стали подозревать, что дело пахнет рыбной чорбой.
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rh-creep
Джокер – лучший игрок в лиге, а Эмбиид должен был стать MVP в этом году

Парадоксальная ситуация. Ведь именно так дела и обстоят. МВП должен был получить тот, кто не является лучшим, потому что гладиолус. Вот ПО всех по своим местам и расставил.
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