Никола Йокич: «Баскетбол – не главное в моей жизни»

Центровой « » Никола Йокич ответил на вопрос, помогло ли как-нибудь его карьере рождение дочери.

«Нет. Это никак не поможет.

Я и раньше знал, что баскетбол – не главное в моей жизни и, наверное, никогда не будет. И, если честно, мне это нравится, потому что у меня дома есть что-то более важное, чем баскетбол. Я знал это, но рождение дочери доказало мне, что я прав.

С рождением ребенка я стал спокойнее. Особенно это помогает в неудачные дни. Я прихожу домой, и все становится в порядке. Я думаю, что это самое главное», – сказал Йокич.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее