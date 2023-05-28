Никола Йокич: «Баскетбол – не главное в моей жизни»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич ответил на вопрос, помогло ли как-нибудь его карьере рождение дочери.

«Нет. Это никак не поможет.

Я и раньше знал, что баскетбол – не главное в моей жизни и, наверное, никогда не будет. И, если честно, мне это нравится, потому что у меня дома есть что-то более важное, чем баскетбол. Я знал это, но рождение дочери доказало мне, что я прав.

С рождением ребенка я стал спокойнее. Особенно это помогает в неудачные дни. Я прихожу домой, и все становится в порядке. Я думаю, что это самое главное», – сказал Йокич.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее

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8 комментариев

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Djoyin
Вот теперь про Йокича можете писать в комментариях, что он батя
+31
-3
+28
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Ryan T.
Ответ Consistency
Кто бы сомневался, я это давно говорю, этот жирный ленивый тюфяк в баскетбол играет постольку поскольку. Позорище, если вот этот вот пивной сомелье, у которого баскетбол месте на четвертом в списке хобби, станет чемпионом и МВП, американская общественность должна будет поднять вопрос о том, что всех этих двухметровых образин надо использовать на строительных работах, в сельском хозяйстве и в шахтах, а не платить им сотни миллионов долларов за то, что они проигрывают аморфному ленивому жиртресту, который поиграть зашёл в перерыве между скачками и жратвой
Жирно
+8
-1
+7
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aalto
человек со здравым смыслом, но фанбои у которых нет собственной жизни, а вместо нее бесконечный сериал нба/нхл/уфц и т.д. и т.п. негодуют)
+5
-2
+3
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Consistency
Кто бы сомневался, я это давно говорю, этот жирный ленивый тюфяк в баскетбол играет постольку поскольку. Позорище, если вот этот вот пивной сомелье, у которого баскетбол месте на четвертом в списке хобби, станет чемпионом и МВП, американская общественность должна будет поднять вопрос о том, что всех этих двухметровых образин надо использовать на строительных работах, в сельском хозяйстве и в шахтах, а не платить им сотни миллионов долларов за то, что они проигрывают аморфному ленивому жиртресту, который поиграть зашёл в перерыве между скачками и жратвой
+21
-20
+1
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Nikita Shevchenko
Ответ Consistency
Кто бы сомневался, я это давно говорю, этот жирный ленивый тюфяк в баскетбол играет постольку поскольку. Позорище, если вот этот вот пивной сомелье, у которого баскетбол месте на четвертом в списке хобби, станет чемпионом и МВП, американская общественность должна будет поднять вопрос о том, что всех этих двухметровых образин надо использовать на строительных работах, в сельском хозяйстве и в шахтах, а не платить им сотни миллионов долларов за то, что они проигрывают аморфному ленивому жиртресту, который поиграть зашёл в перерыве между скачками и жратвой
он ещё и белый 🌚
+2
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Александр Спирин
Ответ Nikita Shevchenko
он ещё и белый 🌚
он ещё и натурал
0
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