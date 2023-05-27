Майкл Мэлоун: «Никола Йокич остается все тем же скромным парнем. Редкое качество для суперзвезды»

Главный тренер « » рассказал, что заставляет его гордиться сербским центровым помимо его баскетбольного мастерства.

«Он не меняется.

Все мы видим, как во всех сферах жизни слава и богатство влияют на людей. Многим это ударяет в голову, и они становятся другими людьми. Они забывают, откуда пришли и кто помог им всего достичь.

Что мне очень нравится в Николе — забудьте о баскетболе — так это то, что молодой человек, который является счастливым отцом и мужем, несмотря на все достижения, награды MVP, максимальные контракты и все такое прочее, остается все тем же парнем.

Я восхищаюсь этим, потому что я давно в лиге, и это редкое качество для знаменитости и суперзвезды. Никола остается тем же скромным бескорыстным парнем, который заботится о доме, заботится о семье, заботится о своих лошадях. Он такой, какой он есть. И за это я его безмерно уважаю», – сказал Мэлоун.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее