Майкл Мэлоун: «Никола Йокич остается все тем же скромным парнем. Редкое качество для суперзвезды»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал, что заставляет его гордиться сербским центровым Николой Йокичем помимо его баскетбольного мастерства.
«Он не меняется.
Все мы видим, как во всех сферах жизни слава и богатство влияют на людей. Многим это ударяет в голову, и они становятся другими людьми. Они забывают, откуда пришли и кто помог им всего достичь.
Что мне очень нравится в Николе — забудьте о баскетболе — так это то, что молодой человек, который является счастливым отцом и мужем, несмотря на все достижения, награды MVP, максимальные контракты и все такое прочее, остается все тем же парнем.
Я восхищаюсь этим, потому что я давно в лиге, и это редкое качество для знаменитости и суперзвезды. Никола остается тем же скромным бескорыстным парнем, который заботится о доме, заботится о семье, заботится о своих лошадях. Он такой, какой он есть. И за это я его безмерно уважаю», – сказал Мэлоун.
Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее
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