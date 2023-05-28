Джордж Карл: «Никола Йокич лучше Лэрри Берда из-за умения отдавать передачи»

Теги Лэрри Берд Денвер Джордж Карл Тим Данкан НБА Арвидас Сабонис Никола Йокич Баскетбол

Прославленный тренер Джордж Карл считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич лучше легенды «Бостона» Лэрри Берда.

«Бывший владелец профессиональной баскетбольной команды сказал мне на этой неделе, что Йокич — самый совершенный атакующий игрок, которого он когда-либо видел.

Я считаю, что Йокич лучше Берда из-за его умения отдавать передачи. Он во многом похож на Сабониса и Данкана. Я считаю, что он стоит в одном ряду с ними», – написал Карл.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бондарюк Алексей
Пожалуйста, дайте микрофон Рону Харперу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Третьяков Виктор
3× NBA champion (1981, 1984, 1986)
2× NBA Finals MVP (1984, 1986)
3× NBA Most Valuable Player (1984–1986)
12× NBA All-Star (1980–1988, 1990–1992)
NBA All-Star Game MVP (1982)
9× All-NBA First Team (1980–1988)
All-NBA Second Team (1990)
3× NBA All-Defensive Second Team (1982–1984)
NBA Rookie of the Year (1980)
NBA All-Rookie Team (1980)
3× NBA Three-Point Contest champion (1986–1988)
2× 50–40–90 club (1987, 1988)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LilAnswer
Очень уважаю Йокича и считаю его лучшим центровым в НБА на данный момент, но тут не соглашусь с Карлом -
Берд легенда баскетбола и трехкратный чемпион. Если Никола возьмет титул в этом сезоне это будет большим шагом вперед, но Берд топ 10 - 15 игрок в истории и превзойти его будет очень непросто.
С умением отдать передачу у Берда тоже был полный порядок, он наверное 2-ой после Леброна лучший форвард плеймейкер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
чего? это Бёрд не умел отдавать передачи?
https://yandex.ru/video/preview/6942224359419303815
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Что-то Денверских понесло с этим «заслуживаем уважение», ещё даже гайки не взяли , а уже столько спеси, что у Джамала, что у тренера в частности, ничего против конечно не имею, но обычно судьба за такое наказывает, особенно в спорте!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий