Джордж Карл: «Никола Йокич лучше Лэрри Берда из-за умения отдавать передачи»
Прославленный тренер Джордж Карл считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич лучше легенды «Бостона» Лэрри Берда.
«Бывший владелец профессиональной баскетбольной команды сказал мне на этой неделе, что Йокич — самый совершенный атакующий игрок, которого он когда-либо видел.
Я считаю, что Йокич лучше Берда из-за его умения отдавать передачи. Он во многом похож на Сабониса и Данкана. Я считаю, что он стоит в одном ряду с ними», – написал Карл.
Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее
2× NBA Finals MVP (1984, 1986)
3× NBA Most Valuable Player (1984–1986)
12× NBA All-Star (1980–1988, 1990–1992)
NBA All-Star Game MVP (1982)
9× All-NBA First Team (1980–1988)
All-NBA Second Team (1990)
3× NBA All-Defensive Second Team (1982–1984)
NBA Rookie of the Year (1980)
NBA All-Rookie Team (1980)
3× NBA Three-Point Contest champion (1986–1988)
2× 50–40–90 club (1987, 1988)
Берд легенда баскетбола и трехкратный чемпион. Если Никола возьмет титул в этом сезоне это будет большим шагом вперед, но Берд топ 10 - 15 игрок в истории и превзойти его будет очень непросто.
С умением отдать передачу у Берда тоже был полный порядок, он наверное 2-ой после Леброна лучший форвард плеймейкер.
https://yandex.ru/video/preview/6942224359419303815