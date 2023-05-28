Джордж Карл: «Никола Йокич лучше Лэрри Берда из-за умения отдавать передачи»

Прославленный тренер считает, что центровой « » Никола Йокич лучше легенды «Бостона» .

«Бывший владелец профессиональной баскетбольной команды сказал мне на этой неделе, что Йокич — самый совершенный атакующий игрок, которого он когда-либо видел.

Я считаю, что Йокич лучше Берда из-за его умения отдавать передачи. Он во многом похож на и . Я считаю, что он стоит в одном ряду с ними», – написал Карл.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее