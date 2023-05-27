Майкл Мэлоун: «Никогда не замечал, чтобы Йокича задевал выбор под 41-м номером на драфте»

Теги Денвер НБА драфт НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

По словам главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна, звездный центровой Никола Йокич спокойно относится к низкому выбору на драфте.

В 2014 году будущего 2-кратного MVP НБА выбрали под 41-м номером.

«Я уже восемь летом рядом с ним...Никогда не замечал, чтобы Йокича задевал выбор под 41-м номером на драфте, чтобы он воспринимал это пренебрежительное отношение. Мне кажется, его мышление в большей степени сводится к тому, что кто-то дал ему шанс проявить себя, пусть и никто и не видел, как его драфтуют, ведь в этот момент наверняка шел рекламный ролик Taco Bell. Возможно, именно это и стало для него мотивацией», – заявил Мэлоун.

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4 комментария

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Одна_Тарелка
Второй раунд для Йокича оказался лучше по деньгам, чем большая часть первого - три года контракта новичка вместо четырех. Чего ему жаловаться, особенно если голова "уважением" не занята?
+4
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Артем Кузнецов
Йокичу просто пофиг, как недавно в статье писали - баскет просто работа, пришел, показал уровень, забрал зарплату и пошел лошадками заниматься
+3
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+3
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Отец Мельдоний
А, почему его это должно задевать, когда сегодня и все последние годы реально показывает какой он номер!
Единственное, что могло задеть - это неполучение заслуженного MVP, прoституткам из NBA не захотелось давать третий раз подряд, тем более белому из Европы.
+1
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veredrim
Так понимаю, считалочки с именами всех выбранных перед ним, аналогично гриновской, на чемпионском параде от Йокича можно не ждать.
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