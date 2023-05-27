По словам главного тренера «Денвера» , звездный центровой спокойно относится к низкому выбору на драфте.

В 2014 году будущего 2-кратного MVP НБА выбрали под 41-м номером.

«Я уже восемь летом рядом с ним...Никогда не замечал, чтобы Йокича задевал выбор под 41-м номером на драфте, чтобы он воспринимал это пренебрежительное отношение. Мне кажется, его мышление в большей степени сводится к тому, что кто-то дал ему шанс проявить себя, пусть и никто и не видел, как его драфтуют, ведь в этот момент наверняка шел рекламный ролик Taco Bell. Возможно, именно это и стало для него мотивацией», – заявил Мэлоун.

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