Болельщики собрали для белградского « » 1,7 миллиона евро, чтобы помочь клубу закрыть задолженность по налогам.

«Партизан» объявил о программе по сбору средств в апреле.

«Партизан» пообещал, что имена 1992 (в честь года, когда клуб выиграл ) самых щедрых донатеров будут выгравированы на паркете «Старк Арены», где черно-белые проведут домашние матчи в следующем сезоне.

Человек, который пожертвовал самую крупную сумму, должен получить пожизненное почетное место в первом ряду под номером 1992.

В середине апреля президент Сербии Александр Вучич проинформировал, что долг «Партизан» сербским налоговыми органам составляет 7,2 млн евро.

Джимми Батлер троллит всех подряд, в том числе НБА и журналистов: его дреды – самый долгоиграющий пранк сезона

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю