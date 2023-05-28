Болельщики собрали для «Партизана» 1,7 млн евро, чтобы помочь клубу закрыть задолженность по налогам
Болельщики собрали для белградского «Партизана» 1,7 миллиона евро, чтобы помочь клубу закрыть задолженность по налогам.
«Партизан» объявил о программе по сбору средств в апреле.
«Партизан» пообещал, что имена 1992 (в честь года, когда клуб выиграл Евролигу) самых щедрых донатеров будут выгравированы на паркете «Старк Арены», где черно-белые проведут домашние матчи в следующем сезоне.
Человек, который пожертвовал самую крупную сумму, должен получить пожизненное почетное место в первом ряду под номером 1992.
В середине апреля президент Сербии Александр Вучич проинформировал, что долг «Партизан» сербским налоговыми органам составляет 7,2 млн евро.
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