Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему публично рассказал о своей поддержке « ».

Вучич после своего признания подвергся критике. Поклонники « » считают, что их принципиальный соперник имеет привилегии из-за симпатий главы государства.

«Это нормальное явление в спорте. Я не скрываю, что поддерживаю «Црвену Звезду». Мне кажется, это нормально, когда ты не скрываешь подобные пристрастия. Не хочу врать своим людям.

Антонио Таджани поддерживает «Ювентус», Джорджа Мелони поддерживает «Рому», важные люди в итальянском правительстве, и ни у кого нет с этим проблем. Гельмут Коль поддерживал «Кайзерслаутерн», Джон Мейджор поддерживал «Челси», список можно продолжать», – заявил Вучич.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана