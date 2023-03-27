«Не хочу врать своим людям». Президент Сербии Вучич объяснил, почему рассказал о своей поддержке «Црвене Звезде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS болельщики чемпионат Сербии Адриатическая лига Александр Вучич Баскетбол

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему публично рассказал о своей поддержке «Црвене Звезде».

Вучич после своего признания подвергся критике. Поклонники «Партизана» считают, что их принципиальный соперник имеет привилегии из-за симпатий главы государства.

«Это нормальное явление в спорте. Я не скрываю, что поддерживаю «Црвену Звезду». Мне кажется, это нормально, когда ты не скрываешь подобные пристрастия. Не хочу врать своим людям.

Антонио Таджани поддерживает «Ювентус», Джорджа Мелони поддерживает «Рому», важные люди в итальянском правительстве, и ни у кого нет с этим проблем. Гельмут Коль поддерживал «Кайзерслаутерн», Джон Мейджор поддерживал «Челси», список можно продолжать», – заявил Вучич.

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