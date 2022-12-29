Светислав Пешич: «Если бы у Сербии было место в Евролиге, как у «Жальгириса», команды могли бы давать шансы молодым игрокам»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич считает, что гарантированные места в Евролиге распределены между клубами неоптимальным образом.

Пешич ответил на вопрос о приобретениях сербских грандов « » и «Црвены Звезды», которые в последнее время усилили составы звездными легионерами.

«Мы живем в глобальном мире, баскетбол – глобальный вид спорта, игроки и тренеры приезжают в разные места. Я бы не стал считать это минусом, особенно в случае с «Партизаном» и « ». Но все было бы иначе, если бы у нас было гарантированное место в Евролиге, как у «Жальгириса», которое не зависит от каких-либо результатов в турнире.

Представим, что у нас есть хотя бы одна команда с гарантированным местом, не говоря уже о двух. Что было бы с сербским баскетболом? Если у клубов не будет стоять задача во что бы то ни стало выиграть Адриатическую лигу, которая дает путевку в Евролигу, то они могли бы посвятить себя развитию игроков, давать шансы более молодым ребятам, и тогда пришлось бы меньше платить за иностранное подкрепление», – пояснил тренер.

« » занял 3-е место в чемпионате Литвы в прошлом сезоне, пропустив вперед команды Еврокубка и Лиги чемпионов. В Евролиге клуб из Каунаса стал последним (15-я позиция).

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