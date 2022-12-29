Светислав Пешич: «Если бы у Сербии было место в Евролиге, как у «Жальгириса», команды могли бы давать шансы молодым игрокам»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS чемпионат Литвы чемпионат Сербии Адриатическая лига Светислав Пешич Баскетбол

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич считает, что гарантированные места в Евролиге распределены между клубами неоптимальным образом.

Пешич ответил на вопрос о приобретениях сербских грандов «Партизана» и «Црвены Звезды», которые в последнее время усилили составы звездными легионерами.

«Мы живем в глобальном мире, баскетбол – глобальный вид спорта, игроки и тренеры приезжают в разные места. Я бы не стал считать это минусом, особенно в случае с «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Но все было бы иначе, если бы у нас было гарантированное место в Евролиге, как у «Жальгириса», которое не зависит от каких-либо результатов в турнире.

Представим, что у нас есть хотя бы одна команда с гарантированным местом, не говоря уже о двух. Что было бы с сербским баскетболом? Если у клубов не будет стоять задача во что бы то ни стало выиграть Адриатическую лигу, которая дает путевку в Евролигу, то они могли бы посвятить себя развитию игроков, давать шансы более молодым ребятам, и тогда пришлось бы меньше платить за иностранное подкрепление», – пояснил тренер.

«Жальгирис» занял 3-е место в чемпионате Литвы в прошлом сезоне, пропустив вперед команды Еврокубка и Лиги чемпионов. В Евролиге клуб из Каунаса стал последним (15-я позиция).

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