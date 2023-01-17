Президент Сербии Вучич: «Всего 3-4 клуба в Европе получили такое количество денег от государства, как «Црвена Звезда» и «Партизан»
Президент Сербии Александр Вучич высказался о прогрессе «Црвены Звезды» и «Партизана», которые усилили составы дорогими игроками и претендуют на попадание в плей-офф Евролиги.
«Мы выделяем на баскетбольные клубы «Црвена Звезда» и «Партизан» много денег. Возможно, всего три-четыре баскетбольных клуба в Европе имеют такое количество денег от государства. Неудивительно, что они ведут борьбу за «Финал восьми», – сказал Вучич.
Комментируя запрет на регистрацию игроков, который Евролига наложила на «Црвену Звезду» из-за задержек с выплатами и который запрещает звездному Факундо Кампаццо играть в турнире как минимум до марта, Вучич заявил, что клуб выполняет свои обязательства.
«Государством в бюджеты клубов выделена огромная сумма денег. Я просто хочу сказать, что сильное государство способно финансировать это, и «Звезда» не допускает осечек в вопросе уплаты налогов», – заявил Вучич.
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