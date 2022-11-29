Президент «Партизана» Михайлович – о финансовом положении: «У клуба есть серьезные проблемы, но мы справимся»

Президент Остоя Михайлович высказался о финансовом положении клуба, который вернулся в и увеличил расходы в связи с подписанием ряда игроков на крупные контракты.

«Если кто-то думает, что в «Партизане» очень много денег, что нам так легко расплатиться по долгам и профинансировать возросшие расходы… На самом деле у клуба есть серьезные проблемы, но мы справимся.

Я только прошу болельщиков помочь нам в этой борьбе, а не мешать, чтобы мы не оказались в ситуации, когда спонсоры начнут покидать клуб из-за различных событий, которые происходят на наших матчах», – заявил Михайлович.

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