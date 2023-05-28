Бостонские болельщики вышли на улицы, празднуя победу в 6-м матче с «Хит»

Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между « » – « ».

Попадание Деррика Уайта на исходе игры позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в серии – 104:103, 3-3.

Бостонские болельщики вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу.

«Бостон» может стать первой командой в истории , которая победит в плей-офф после 0-3.

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю