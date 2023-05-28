Бостонские болельщики вышли на улицы, празднуя победу в 6-м матче с «Хит»
Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном».
Попадание Деррика Уайта на исходе игры позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в серии – 104:103, 3-3.
Бостонские болельщики вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу.
«Бостон» может стать первой командой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.
☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю
У Хит, конечно, есть фан база, но до болел Бостона им как от кубы до Новой Англии вплавь