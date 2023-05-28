Бостонские болельщики вышли на улицы, празднуя победу в 6-м матче с «Хит»

Теги Бостон Майами НБА видео болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном».

Попадание Деррика Уайта на исходе игры позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в серии – 104:103, 3-3.

Бостонские болельщики вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу.

«Бостон» может стать первой командой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

☘️✨Деррик Уайт спас «Селтикс» за доли секунды! «Бостон» приближает историю

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3 комментария

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Navi88
В майями такое не увидеть. Это факт.
У Хит, конечно, есть фан база, но до болел Бостона им как от кубы до Новой Англии вплавь
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Navi88
«Празднуя»
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Лютик
Ответ Navi88
В майями такое не увидеть. Это факт. У Хит, конечно, есть фан база, но до болел Бостона им как от кубы до Новой Англии вплавь
Ну так вообще мало у какого клуба такие болельщики. Тем более у Майами, где весомую часть арены занимают отдыхающие на курорте)
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