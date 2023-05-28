Форвард « » помог команде сравнять счет в серии с «Майами» (104:103, 3-3).

В шестом матче финала Восточной конференции Тейтум набрал 31 очко, 12 подборов и 5 передач.

За 44 минуты лидер «Селтикс» реализовал 8 из 22 с игры (0 из 8 из-за дуги). На его счету также 1 перехват и 2 блок-шота при 3 потерях.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен