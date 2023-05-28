Джейсон Тейтум набрал 31 очко и 12 подборов в 6-м матче с «Майами»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде сравнять счет в серии с «Майами» (104:103, 3-3).

В шестом матче финала Восточной конференции Тейтум набрал 31 очко, 12 подборов и 5 передач.

За 44 минуты лидер «Селтикс» реализовал 8 из 22 с игры (0 из 8 из-за дуги). На его счету также 1 перехват и 2 блок-шота при 3 потерях.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

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4 комментария

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Антон
Даже не помню, когда у меня так настроение резко менялось несколько раз по ходу игры. Робинсона, возможно, летом сожгут на центральной площади. Все жители по полену принесут.
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Ryan T.
Но 2 важнейшие атаки в концовке "Мамба" опять заруинил.
Спасли всё как всегда другие.
"Селтикс" всё-таки показали характер.
Думаю будет первое в истории возвращение с 0-3. На "TD Garden" 7-ю игру вряд ли уже отдадут.
+1
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nik nik
Снова хотел похоронить команду во второй половине , но всё-таки 7игра ждёт ждём 50+
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DirtyHarry 44
Ответ Антон
Даже не помню, когда у меня так настроение резко менялось несколько раз по ходу игры. Робинсона, возможно, летом сожгут на центральной площади. Все жители по полену принесут.
На самом деле он лучше чем прошлогодний. Но играет Майами дергано - это правда.
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