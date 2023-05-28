Джейсон Тейтум набрал 31 очко и 12 подборов в 6-м матче с «Майами»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде сравнять счет в серии с «Майами» (104:103, 3-3).
В шестом матче финала Восточной конференции Тейтум набрал 31 очко, 12 подборов и 5 передач.
За 44 минуты лидер «Селтикс» реализовал 8 из 22 с игры (0 из 8 из-за дуги). На его счету также 1 перехват и 2 блок-шота при 3 потерях.
«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен
Спасли всё как всегда другие.
"Селтикс" всё-таки показали характер.
Думаю будет первое в истории возвращение с 0-3. На "TD Garden" 7-ю игру вряд ли уже отдадут.