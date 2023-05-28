Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – « ».

« » отыграл «-7» в концовке и вырвался вперед после трех точных штрафных .

Попадание Деррика Уайта на исходе игры позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в серии – 104:103, 3-3.

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