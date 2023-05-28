«Майами» отыграл «-7» в концовке и вырвался вперед, но уступил после попадания Уайта
Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном».
«Майами» отыграл «-7» в концовке и вырвался вперед после трех точных штрафных Джимми Батлера.
Попадание Деррика Уайта на исходе игры позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в серии – 104:103, 3-3.
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Но одно я знаю точно: кто бы не вышел в финал, там после такой мясорубки шансов нет ни у кого. Майами надо было свипать и давать бой Йокичу, но сейчас они, если проведут ещё 1 такой матч, даже не выйдут на паркет.
А на тайминге 3:21 этого фола и в помине не видно.
На этом видео не очень видно , но я смотрел прямую тр, и судьи смотрели фол на 3ку, а до этого Хорфорд положил (ударил) руку на голову Джимми) но у Джимми цель была 3шка и шёл к цели))
Посмотри полностью матч