«Майами» отыграл «-7» в концовке и вырвался вперед, но уступил после попадания Уайта

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Деррик Уайт Баскетбол

Сегодня в НБА состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном».

«Майами» отыграл «-7» в концовке и вырвался вперед после трех точных штрафных Джимми Батлера.

Попадание Деррика Уайта на исходе игры позволило «Селтикс» вырвать победу и сравнять счет в серии – 104:103, 3-3.

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24 комментария

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Air Rodman
NBA - where amazing happens.
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Bashibuzuck
Ответ Air Rodman
NBA - where amazing happens.
I love this game
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Максим Яблонский
Ответ Xell
Такой Бостон выиграет титул.Так что Никола зря вы ржали над Лал.Да и мы вам жпу надерем.В следующем сезоне))
Уахахах, хоть кто-нибудь, лишь бы не Никола, который свипнул ЛАЛ.
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Адепт Суперлиги
Обидно будет улететь после 3-0 в серии.

Но одно я знаю точно: кто бы не вышел в финал, там после такой мясорубки шансов нет ни у кого. Майами надо было свипать и давать бой Йокичу, но сейчас они, если проведут ещё 1 такой матч, даже не выйдут на паркет.
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faaakkkeee
Бостон был в трёх секундах от моря, песочка, шашлыков и пива... Нереально эпичная развязка. История творится на наших глазах, ещё и с таким безумным сценарием - кайф.
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Ivan Rusak
Ответ Djoyin
Теперь Бостон обязан вынести Майами дома. История должна пополниться прецедентом
Так и будет
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Alexander Permyakov
Действительно, в Голливуде лучше не придумаешь. И как же круто, что историю сотворил Уайт, молодчина!
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Djoyin
Теперь Бостон обязан вынести Майами дома. История должна пополниться прецедентом
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Leshiy888
"Джимми Батлер улыбался в концовке"
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Answer1
Удивительный матч, с шикарный концовкой, пусть и абсолютно не с тем результатом. Много отдали в начале матча, но собрались и организовали камбэк, не хватило только одной поставленной спины перед Уайтом, но что ж, ждем 7 матч.
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Answer1
Ответ Адепт Суперлиги
Обидно будет улететь после 3-0 в серии. Но одно я знаю точно: кто бы не вышел в финал, там после такой мясорубки шансов нет ни у кого. Майами надо было свипать и давать бой Йокичу, но сейчас они, если проведут ещё 1 такой матч, даже не выйдут на паркет.
Я бы не хоронил заранее команды. Майами даже при 4-0 с Бостоном, был бы в любом случае очевидным андердогом, по уровню игроков и таланту они несопоставимы с Денвером сейчас, команда выгребает за счет другого. В случае с Бостоном, все в один голос твердили, что у команды не хватает духа, яиц, если грубо. Но после 3-0 они показывают совершенно обратное. Возможно как-раз 4-3 в любую сторону, даст огромный психологический буст и заряд прямо перед Большим финалом. У Денвера же, помимо отдыха, еще и довольно большой простой, что не всегда идет в пользу. Вообщем, Николу очень люблю, но я в большом финале в любом случае топить буду за Восток.
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never back down
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Яма
Ответ never back down
Видео 3.21 или тайминг матча 03,5 секунд до конца На этом видео не очень видно , но я смотрел прямую тр, и судьи смотрели фол на 3ку, а до этого Хорфорд положил (ударил) руку на голову Джимми) но у Джимми цель была 3шка и шёл к цели)) Посмотри полностью матч
И я смотрел в прямом... и не увидел, поэтому и попросил видео с данным фолом.
А на тайминге 3:21 этого фола и в помине не видно.
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never back down
Ответ Яма
С этого момента поподробнее, я этого не вижу на видео.
Видео 3.21 или тайминг матча 03,5 секунд до конца
На этом видео не очень видно , но я смотрел прямую тр, и судьи смотрели фол на 3ку, а до этого Хорфорд положил (ударил) руку на голову Джимми) но у Джимми цель была 3шка и шёл к цели))
Посмотри полностью матч
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Яма
Ответ never back down
Комментарий удален пользователем
С этого момента поподробнее, я этого не вижу на видео.
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Daishi
Ответ Адепт Суперлиги
Обидно будет улететь после 3-0 в серии. Но одно я знаю точно: кто бы не вышел в финал, там после такой мясорубки шансов нет ни у кого. Майами надо было свипать и давать бой Йокичу, но сейчас они, если проведут ещё 1 такой матч, даже не выйдут на паркет.
Полное повторение прошлого года! Серия перешла в затяжную рубку, а по качеству и накалу опять стала досрочным финалом и все это самым наихудшим образом скажется на финале реальном.. :(
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гилберт
Забей Джимми два штрафных, а не три и овертайм. Игроки Бостона не полетели бы так на подбор.
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AEZAKMI228
Жизнь...
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Игорь Северянин
5 секунд, 5 секунд - это много или мало?
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Air Rodman
Ну теперь +20 в седьмом матче, и тепленькие на закуску трехкратному тру-мвп.
+3
-3
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Друг Джордана
Эпичненько
+1
-1
0
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Potors
Лучшая концовка в этом ПО пока что!!
+1
-1
0
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