Джейлен Браун выразил недовольство Кайлу Лаури, который ударил его по больной руке
Между форвардом «Бостона» Джейленом Брауном и разыгрывающим «Майами» Кайлом Лаури состоялась небольшая словесная перепалка во время шестого матча финала Восточной конференции.
В начале второй четверти Браун выразил недовольство Лаури, который ударил его по больной руке.
Баскетболистов удалось быстро успокоить, матч вскоре продолжился. «Селтикс» победили 104:103, 3-3.
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