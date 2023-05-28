Джейлен Браун выразил недовольство Кайлу Лаури, который ударил его по больной руке

Между форвардом « » и разыгрывающим « » состоялась небольшая словесная перепалка во время шестого матча финала Восточной конференции.

В начале второй четверти Браун выразил недовольство Лаури, который ударил его по больной руке.

Баскетболистов удалось быстро успокоить, матч вскоре продолжился. «Селтикс» победили 104:103, 3-3.

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