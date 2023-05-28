Малкольм Брогдон пропустил 6-й матч с «Хит» из-за болей в предплечье

Разыгрывающий « » пропустил шестой матч финальной серии Восточной конференции против «Майами» (104:103, 3-3) из-за болей в правом предплечье.

Брогдон досрочно покинул площадку во время пятого матча серии (110:97).

Ранее стало известно, что защитник «Селтикс» играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.

Седьмой матч серии состоится во вторник в .

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