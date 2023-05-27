Участие Малкольма Брогдона в 6-м матче под вопросом из-за болей в предплечье

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Участие разыгрывающего «Бостона» Малкольма Брогдона в 6-м матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» (2-3) остается под вопросом из-за болей в правом предплечье.

Брогдон досрочно покинул площадку во время пятого матча серии (110:97).

Ранее стало известно, что защитник «Селтикс» играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.

Шестой матч серии состоится в субботу в Майами.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

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